Taylor Swift: Após doação milionária para vítima de tiroteio nos EUA, web lembra caso Ana Benevides

Taylor Swift fez uma generosa doação à página do GoFundMe criada para ajudar a família de Lisa Lopez-Galvan, uma das vítimas do tiroteio durante o desfile de celebração da vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl. Após a doação, usuários do X (antigo Twitter) relembraram as medidas que Swift tomou para oferecer apoio à família de Ana Clara Benevides, fã brasileira que faleceu durante um show da cantora em 2023.

PUBLICIDADE Uma usuária lamentou que o corpo da fã brasileira tenha sido transportado e sepultado com a ajuda de uma campanha de financiamento coletivo na internet, alegando que a equipe da cantora não tomou nenhuma medida. “Enquanto isso, o translado e o sepultamento do corpo da Ana Benevides foram custeados por desconhecidos na internet, pois a própria Taylor Swift e sua equipe não se pronunciaram, nem moveram um dedo”, escreveu. No entanto, uma fã rebateu a afirmação na rede social. “Para aqueles desinformados que mencionam Ana Benevides, sua família já confirmou que Taylor ofereceu ajuda”, escreveu, citando um artigo de uma publicação que havia contatado os familiares da estudante de psicologia.

O desfile que celebrava a vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl foi interrompido por um ataque a tiros na última quarta-feira, 14. Elizabeth Lopez-Galvan morreu e várias ficaram feridas, segundo informações da polícia, que confirmou ainda a prisão de três suspeitos.

Na madrugada de sexta-feira, 16, Taylor Swift fez uma doação de US$ 100 mil para a página “Memorial de Elizabeth Lopez-Galvan”, criada na quinta-feira, 15, com o objetivo de arrecadar US$ 75 mil para a família da vítima do tiroteio. A cantora fez duas doações no valor de US$ 50 mil cada. Representantes de Swift confirmaram à Variety que as doações eram legítimas.

Fã brasileira morreu em show da ‘The Eras Tour’ no Rio de Janeiro

A fã da cantora Taylor Swift, Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu após passar mal durante a apresentação da artista no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, sofreu uma exaustão térmica causada pelo calor.

Com um público de cerca de 60 mil pessoas, o primeiro show da turnê ‘The Eras Tour’ no Brasil ficou marcado pela tragédia. No dia 17 de novembro, quando aconteceu a apresentação, o calor era extremo, com máxima registrada de 40ºC e sensação térmica de quase 60ºC. A Tickets for Fun, responsável pelo show no Brasil, foi alvo de críticas por problemas de organização e pela proibição de que os fãs levassem sua própria água ao estádio.

Após a morte de Ana Clara, autoridades anunciaram novas medidas para shows e espetáculos no País. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), editou uma nova regra, que permite a entrada de garrafas de água para uso pessoal em shows.

Segundo o advogado da família de Ana Clara Benevides, João Paulo Sales Delmondes, informou ao Estadão, eles vão protocolar uma ação de danos morais contra a empresa T4F.