Luísa Sonza namorando? Português posta foto com cantora no Valentine’s Day; veja e saiba quem é

Luísa Sonza é vista com suposto namorado Foto: Reprodução / Instagram @luisasonza

A cantora Luísa Sonza apareceu em stories do Instagram com suposto namorado, na última quinta-feira, 15 de fevereiro. Os dois comemoravam o Dia de São Valentim, marcado como Dia dos Namorados internacionalmente. A postagem veio de Luis Ribeirinho, jovem médico português. Na legenda da foto, se lê: “My valentine”, em inglês, que pode ser traduzido para “Minha namorada”.

Luis Ribeirinho posta foto com Luísa Sonza, 'My Valentine' Foto: Reprodução / Instagram @luis_ribeirinho

A cantora havia afirmado, durante o carnaval em Recife, que já “estava com outro”, depois de vaias a Chico Moedas, com quem namorou por quatro meses, até a descoberta da traição em um bar, no Rio. Ela confirmou o término durante o programa Mais Você, dizendo: “É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora”.

Luis estuda residência de cirurgia plástica na Alemanha, e segundo a Glamour, ficou com a cantora pela primeira vez durante apresentação dela no Rio de Janeiro. Os dois também foram vistos juntos durante o Festival Oba, em São Paulo, no dia 13 de fevereiro.