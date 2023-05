MC Pipokinha tem mais um show cancelado; funkeira ia se apresentar em Porto Alegre

MC Pipokinha teve mais um show cancelado, desta vez em Porto Alegre. A apresentação que a funkeira faria na noite da última sexta-feira, 26, foi cancelada na véspera do evento a pedido da Secretaria Municipal de Segurança, segundo a casa noturna Baile da Tuka. Recentemente, uma apresentação da artista em Curitiba também foi cancelada, após ser ameaçada pelo deputado estadual Delegado Tito Barrichello (União).

O show de MC Pipokinha em Porto Alegre foi agendado para substituir o de MC Ryan SP, que faria uma apresentação no local. O funkeiro está em Portugal e ficará por lá até o dia 6 de junho. No início deste mês, ele passou mal durante uma apresentação na Bélgica e precisou ser internado às pressas. Mesmo após ter recebido alta, as recomendações médicas eram de que Ryan teria que fazer repouso, pois foi diagnosticado em pneumotórax bilateral e não pode fazer viagens longas de avião.

Polêmica com o deputado estadual

MC Pipokinha tinha um show agendado no dia 20 de maio, no Shed Bar Curitiba, mas o deputado estadual Delegado Tito Barrichello enviou um pedido de cancelamento da apresentação no dia 14, ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), da Polícia Civil, e a casa noturna acatou.

No plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 8, Tito Barrichello disse que “lugar de prostituta é na casa de prostituição”. Ele ainda ameaçou a cantora de prisão, “caso pisasse em Curitiba para fazer um show com cunho pornográfico”.

Em nota, o advogado de MC Pipokinha, Jose Estevam Macedo Lima, ressaltou que “a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, sendo preservadas pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, sendo certo que as agressões que vem sofrendo a MC, no exercício de sua profissão e fora dele, serão comunicadas às autoridades competentes para adoção das devidas providências”.

No discurso do deputado estadual, ele também afirmou que “show de sexo explícito em casa noturna tradicional, não”. “Fica os meus parabéns ao empresário Alexandre que rescindiu o contrato com a MC Pipokinha. Não quero ser hipócrita, acho que o sexo é importante para a vida, a sexualidade é algo inerente ao ser humano, mas existe lugar para isso. Show de sexo explícito em casa noturna tradicional, não. Lugar de prostituta é em casa de prostituição. Tem muita casa noturna que ela pode se apresentar pelo Brasil, mas não na Shed”, declarou o político. “O Estatuto da Criança e do Adolescente é descumprido em muitos estados, mas aqui na República de Curitiba vigora a lei e a ordem”, emendou.