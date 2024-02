‘Meu caso, de verdade, foi um milagre’, comemora Simony após exame de tratamento contra câncer

A cantora Simony comemorou o resultado de um exame que realizou nesta quinta-feira, 22, durante o tratamento que realiza contra um câncer no intestino. Segundo a artista, o médico Sergio Araujo, responsável pelo exame – chamado retossigmoide –, afirmou que ela está “sem nada de tumor”.

“Hoje foi a primeira vez que vi ele sorrir”, escreveu a cantora sobre o médico, que apareceu ao lado de Simony em uma foto publicada por ela no Instagram. “Hoje ele disse: ‘Parabéns, você não tem nada. [...] Te queria assim, sem nada de tumor’.”

Simony celebra resultado de exame em tratamento contra câncer no intestino. Foto: @simony via Instagram

A cantora detalhou que, após receber o resultado, entrou no carro e "chorou feito criança". "Não foi fácil e sei que ainda tenho um caminho pela frente", escreveu. Ela comentou que ainda acompanhará sua evolução e fará imunoterapia. "Meu caso, de verdade, foi um milagre", disse. "Sabe o que eu queria agora? Sair gritando, pulando. Eu sou só gratidão", brincou. A artista voltou a realizar imunoterapia em dezembro após precisar interromper o tratamento por uma complicação nos rins.

A doença foi diagnosticada em junho de 2022 e, desde julho deste ano, está em fase de remissão - quando as células cancerígenas são drasticamente reduzidas. Após finalizar a quimioterapia, a cantora iniciou a imunoterapia, considerada uma grande revolução na medicina. O tratamento consiste em reforçar o sistema imunológico do paciente para detectar e matar as células cancerígenas.