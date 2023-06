‘Mulheres de Areia’: relembre os atores da novela que já morreram

O remake de Mulheres de Areia está sendo reprizado na tela da Globo como Edição Especial. Escrita por Ivani Ribeiro, essa não é a primeira vez que o público poderá rever a história das gêmeas Ruth e Raquel, papel de Gloria Pires. Ela foi reexibida em 1996 e 2011 e também em 2015 pelo Canal Viva.

Na novela exibida em 1993, Guilherme Fontes fica dividido entre as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, vividas por Glória Pires Foto: Divulgação/TV Globo

Grandes nomes da teledramaturgia fizeram parte da história, como Laura Cardoso, Guilherme Fontes, Susana Vieira, Humberto Martins - e outros atores que já morreram.

Veja quem já morreu do elenco de Mulheres de Areia.

Raul Cortez (Virgílio), morreu aos 73 anos em 2006 vítima de um câncer que descobriu em 2004, na região do pâncreas e do intestino delgado. O ator fez sucesso em outros folhetins como Rainha da Sucata, Rei do Gado, Terra Nostra, Esperança e Senhora do Destino.

Daniel Dantas e Raul Cortez (Breno, Virgílio Assunção), em 'Mulheres de Areia' Foto: Bazilio Calazans/Globo

Paulo Goulart (Donato), morreu aos 81 anos em 2014 vítima de um tumor nos rins que descobriu e tratava desde 2008. Ficou conhecido por atuar também em outros folhetins como Fera Radical, O Rei do Gado, A Padroeira, O Quinto dos Infernos e Cama de Gato.

Ele foi casado com Nicette Bruno (Julieta Sampaio), que também esteve na novela e morreu 2020, aos 87 anos, vítima da covid-19. Eles foram casados por 60 anos. Ela estrelou outros trabalhos na Globo como Tenda dos Milagres, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, Alma Gêmea, A Vida da Gente, Salve Jorge e Pega Pega.

O casal Nicette Bruno e Paulo Goulart foram casados por 60 anos e estrelaram 'Mulheres de Areia' Foto: Marjorie Sonnenschein

Sebastião Vasconcelos (Floriano), morreu aos 86 anos em 2013 após sofrer um choque séptico (falência circulatória causada por uma infecção generalizada). O ator também esteve em outros trabalhos na TV como Vale Tudo, Tieta, Anjo de Mim, Andando nas Nuvens, Porto dos Milagres, O Clone, A Casa das Sete Mulheres e Cabocla.

Sebastião Vasconcelos e Glória Pires em cena de 'Mulheres de areia' Foto: Divulgação/Globo

João Carlos Barroso (Damião), morreu aos 69 anos em 2019 vítima de um câncer no pâncreas. Ele tem dezenas de participações em novelas como Roque Santeiro, Estupido Cupido, O Bem amado, Pecado Capital e Pedra sobre Pedra.

João Carlos Barroso morreu em 2019 vítima de um câncer Foto: Estevam Avellar/ Globo/Divulgação

Adriano Reys (Oswaldo), morreu aos 78 anos em 2011 vítima de um câncer no fígado e no peritônio. Alguns dos seus outros trabalhos são Ciranda de Pedra, Sétimo Sentido, Final Feliz, Ti Ti Ti, Vale Tudo e Barriga de Aluguel.

Adriano Reys morreu em 2011 aos 78 anos Foto: Reprodução/Globo

Carlos Zara (Zé Pedro), morreu aos 72 anos em 2002 em decorrência a complicações de um câncer de esôfago. Integrou o elenco de outras obras como Sassaricando, Pai Herói, A Muralha, Pátria Minha e Anos Rebeldes. Ele foi casado com Eva Wilma, a primeira intérprete das gêmeas Ruth e Raquel, em 1973.

A atriz morreu aos 87 anos em 2021 vítima de um câncer no ovário que, disseminado, levou a uma insuficiência respiratória. Ela esteve em outras obras como A Viagem, Elas por Elas, Sassaricando, Que Rei Sou Eu? e Esperança.

Eva Wilma e Carlos Zara, em cena da novela 'Mulheres de Areia' em 1973 Foto: Reprodução/Globo

Irving São Paulo (Zé Luiz) morreu aos 41 anos em 2006 vítima de falência múltipla dos órgãos. Ele era filho do ator e diretor Olney São Paulo e irmão do também ator Ilya São Paulo. Ele também esteve no elenco de Bebê a Bordo, Perigosas Peruas, Mulheres de Areia, A Viagem, Por Amor, Torre de Babel e A Padroeira.

Ator Irving São Paulo morreu aos 41 anos Foto: Reprodução/Globo

Eloísa Mafalda (Manoela), morreu aos 93 anos em 2018 devido a uma insuficiência respiratória. Outros trabalhos que ela fez na televisão são Araponga, Pedra Sobre Pedra, Meu Bem Querer, Porto dos Milagres e O Beijo do Vampiro.

Atriz também participou da série humorística 'O Belo e as Feras', com Chico Anysio Foto: Cedoc/Globo

Antônio Pompêo (Servílio), morreu aos 62 anos em 2016. Ele foi encontrado sem vida no apartamento que morava, no Rio de Janeiro. Outras novelas que ele participou foram Balacobaco, A Casa das Sete Mulheres, Pecado Capital e Fera Ferida.