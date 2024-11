Neymar posta 1ª foto com a caçula Helena, de 4 meses: ‘03 do papai’

Neymar postou a primeira foto com a caçula Helena, de 4 meses, nesta sexta-feira, 8. Nos stories, escreveu: “03 do papai”.

A pequena, fruto do affair com a influenciadora Amanda Kimberlly, é sua terceira filha. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 1 ano, com a influenciadora Bruna Biancardi.

Primeira foto de Neymar com Helena no colo. A bebê tem apenas 4 meses e é fruto do affair com a influenciadora Amanda Kimberlly. Foto: @neymarjr via Instagram

Em outubro, surgiram rumores de que Neymar estaria proibido de postar fotos de Helena, quando um seguidor questionou onde estavam as imagens com a criança. “A mãe não deixa, né”, comentou uma outra pessoa. Mas Amanda rebateu: “De onde você tirou isso? Eu mesma não estou sabendo”, disse.

Com anúncio do nascimento de Helena (o jogador chegou a visitar a maternidade com a família, confirmando os rumores pouco depois), a imprensa internacional destacou a infidelidade de Neymar com Bruna, já que Helena veio ao mundo apenas 9 meses depois de Mavie, e o casal havia terminado o relacionamento um mês após a chegada da bebê.

Neymar e Bruna retomaram o relacionamento há pouco tempo e estão morando em uma nova mansão na Arábia Saudita, já que ele atualmente joga pelo Al-Hilal.