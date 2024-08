Nicolas Prattes surpreende ao falar sobre vida amorosa com Sabrina Sato na televisão

Nicolas Prattes e Sabrina Sato Foto: @nicolasprattes Via Instagram

A nova temporada do programa Sobre Nós Dois estreou na GNT na terça, 13, apresentado por Marcelo Adnet e Sabrina Sato. Entre os convidados, estavam Fernanda Rodrigues, Marina Ruy Barbosa e Nicolas Prattes - que fez uma revelação surpreendente: o namorado de Sabrina Sato afirmou que ele e a amada chegam a transar 50 vezes na semana.

“Sete dias da semana, sem fazer nada, início do namoro... Umas 50 vezes”, garantiu.

“50 vezes, Nicolas?”, pergunta Marina, chocada. “Eu convido todo mundo a se retirar!”, brinca Fernanda. Enquanto isso, Sabrina brinca: “Posso responder por ele?” e, em seguida, rebate para Marina Ruy Barbosa: “Você também dá uns beijões no seu namorado que eu vejo!”

Confira o vídeo abaixo:

No domingo, 11, o ator publicou uma série de fotos do casal que despertou suspeitas nos fãs. Em duas delas, a apresentadora aparece com um anel de diamantes, mostrando a Torre Eiffel ao fundo. A joia e o clima romântico despertaram a atenção dos seguidores. “Isso é um anel de noivado?”, perguntou uma seguidora. “Sinto que vem casamento em breve”, escreveu outra. Até o momento, eles não se pronunciaram.