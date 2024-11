Preta Gil explica motivo de nova internação e posta foto com o filho no hospital

Cantora passou a noite no hospital por causa de dores no rim direito Foto: Felipe Iruata/Estadão

Preta Gil voltou a ser internada na manhã de segunda-feira, 11, após uma cirurgia para a retirada de cálculos renais. Em suas redes sociais, ela detalhou o motivo da nova internação, e postou uma foto ao lado do filho, que cuidaria dela durante a noite.

PUBLICIDADE A filha de Gilberto Gil explicou que retornou ao hospital depois de sentir dores no rim direito. A decisão médica foi de mantê-la no local para que os medicamentos fossem administrados por via intravenosa, e para que ela “não corresse o risco de sentir dor em casa”. Também na segunda-feira, ela recebeu a visita de João Pedro Modesto, um de seus amigos, em seu aniversário. “Hoje é aniversário dele, e ele veio me visitar”, disse Preta.

Por fim, ela postou uma foto com o filho, Francisco Gil, que a acompanhou durante a noite no hospital. “Meu bebê vai dormir hoje comigo. Boa noite”, escreveu a cantora e apresentadora.

Preta Gil mostra noite no hospital, acompanhada do filho, Francisco Gil Foto: @pretagil via Instagram

O caso de Preta Gil

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas, relatou uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. Preta também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Depois do tratamento primário, a cantora entrou em uma fase chamada de “sem evidência da doença”, segundo médicos ouvidos pelo Estadão. A fase significa que o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Publicidade

Entretanto, em agosto de 2024, a artista informou que o câncer havia voltado. Ele foi detectado em dois linfonodos, no peritônio — membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino — e no ureter. Ela teve que suspender o tratamento oncológico por causa da cirurgia, mas afirmou que pretende fazer novos planos com relação à saúde, junto dos médicos, após sua recuperação.