Quem é João Guilherme, que curte férias em Noronha com Bruna Marquezine

Fãs estão em polvorosa com o suposto novo casal do momento: Bruna Marquezine teria sido vista andando de mãos dadas com João Guilherme em uma praia de Fernando de Noronha neste sábado, 6.

Segundo o colunista Leo Dias, os atores não fazem questão de esconder o clima de romance.

Mas quem é João Guilherme? O ator é filho de cantor famoso e coleciona amores midiáticos. Confira:

João Guilherme é filho do cantor Leonardo com a ex-dançarina Naira Ávila e nasceu em São Paulo, em 2002. Entre os parentescos famosos, estão o irmãos, Zé Felipe e Pedro Leonardo, a cunhada, Virgínia Fonseca e tio, o Pe Lu do Restart, irmão de Naira.

Joao Guilherme é ator e cantor.

Ele atuou em produções como Cúmplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana, do SBT. Atualmente, contracena com Maisa em De Volta aos 15, da Netflix. No cinema, se destacou em Fala Sério, Mãe.

Precoce, aos 15 anos lançou sua biografia, João Sendo João - Meu Mundo, chegando a entrar na concorrida lista dos Under 30 da Forbes, que elenca personalidades influentes antes dos 30 anos.

Em 2015, começou a namorar com Larissa Manoela, sua então colega de elenco de Cúmplices de um Resgate, quando tinha 14 anos.

O namoro terminou no ano seguinte. Na época, uma declaração de Larissa Manoela virou meme após a atriz comparar o término com o de Brad Pitt e Angelina Jolie.

Em 2018, João engatou um namoro com Jade Picon, anos antes de ela entrar para o BBB. O término do relacionamento foi conturbado, com direito a boatos de traição da parte de Jade com Gui Araújo. O suposto pivô falou sobre o assunto quando participou de A Fazenda, em 2021.

Os influenciadores digitais João Guilherme e Jade Picon terminaram o namoro em 2019 e publicaram declarações na época. “Amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo”, escreveu o filho do cantor Leonardo. “Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos”, compartilhou Jade. Foto: Instagram/ @jadepicon

João Guilherme é amigo de Maisa. Parte dos fãs shippam o casal, mas eles garantem que são só amigos. Os dois atuam juntos na produção da Netflix, De Volta aos 15.

A lista de conquistas de João Guilherme ainda incluem Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, que estão no BBB 24.

João Guilherme também viralizou em junho de 2023, após defender o uso do cropped por homens. Ele publicou registros usando a vestimenta na Semana de Moda de Paris, e recebeu críticas de alguns internautas, inclusive comentários homofóbicos.

O ator, então, se manifestou em suas redes sociais: “Sobre o cropped: pensei muito antes de vir falar alguma coisa sobre os últimos acontecimentos porque não gosto de ficar dando palco pra gente que quer ganhar migalhas em cima de polêmica. Mas acho importante que a gente use esse espaço pra abrir conversas importantes, principalmente por estarmos no mês do orgulho LGBTQIAPN+. Homofobia é crime”, escreveu, afirmando, ainda, que receber o rótulo de homossexual não o ofende “nem um tiquinho”.