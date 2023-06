Roberto de Carvalho se declara para Rita Lee no primeiro Dia dos Namorados sem a cantora

No primeiro Dia dos Namorados sem Rita Lee, Roberto de Carvalho fez uma declaração de amor à cantora, ao publicar uma foto dos dois ainda jovens, em um porta-retrato no formato de coração. Na legenda da imagem postada no Instagram, nesta segunda-feira, 12, o músico ressalta: “Meu amor, não vai acabar bem, porque nunca vai acabar”

A frase é uma adaptação da música Só de Você, que eles compuseram em parceria. Na letra, há versos como: “Será que a gente ainda será / A velha estória de amor que sempre acaba bem, meu bem”.

Rita Lee - que morreu aos 75 anos, no dia 9 de maio deste ano - e Roberto de Carvalho passaram mais de quatro décadas juntos. O casal, que teve três filhos, viveu um relacionamento que inspirou muitas músicas que falam de amor.

Lembranças, declarações, homenagens

Desde a morte da rainha do rock, Roberto de Carvalho tem usado a rede social para fazer homenagens e declarações de amor para Rita Lee. No último domingo, 11, o guitarrista escreveu um texto apaixonado.

“Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo”, disse o músico.

Inspirado na declaração do pai, o DJ e produtor João Lee escreveu, também no domingo, um texto enaltecendo o amor dos pais.

“Um exemplo especial de amor, amizade, carinho, confiança, companheirismo, parceria, admiração, sacrifício e tantas outras mais. Nem sempre foi fácil. Mas, um vive e viveu para o outro, intensamente. Melhores amigos, cúmplices em tudo e eternos namorados”, começou.

“A trinca que mantém um relacionamento de pé ao longo do tempo. A soma dois dois juntos, em qualquer circunstância, sempre foi maior do que a soma de cada um, individualmente. 47 anos juntos, fazendo ajustes finos, aqui e ali, para que continuassem, ambos, vivendo e fazendo parte do mesmo filme. Mãe e pai”, finalizou João.