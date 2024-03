Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtem viagem romântica; veja fotos

Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram o romance nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 28, o novo casal compartilhou com seus seguidores alguns vídeos nos stories do Instagram.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes em postagens em suas redes sociais Foto: @nicolasprattes e @sabrinasato via Instagram

Nas imagens, o casal aparece abraçado em uma piscina de borda infinita com vista para o mar. Em outro momento, a apresentadora mostra uma cachoeira, ao som de uma música da cantora Ludmilla. Ao fim do vídeo, Nicolas aparece sorrindo para Sabrina. O destino da viagem não foi informado.

Apesar da primeira postagem oficial nas redes sociais, a confirmação do romance já havia sido feita pelo ator. E ela ocorre em um momento em que ambos têm compartilhado frequentemente sua companhia em viagens e eventos públicos. Como quando foram vistos juntos na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em janeiro, e posteriormente, quando Prattes acompanhou Sato no Desfile das Campeãs em São Paulo, onde ela desfilava como rainha de bateria da Gaviões da Fiel.

Postagem em perfil do ator Nicolas Prattes. Sabrina aparece de costas em imagem e deixa comentário. 'Lindo', escreveu. Foto: @nicolasprattes via Instagram

Antes de iniciar seu relacionamento com Prattes, Sabrina Sato esteve em um casamento com o ator Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe, de 5 anos. Também recentemente, Duda assumiu um novo relacionamento.