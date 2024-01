Sandy é celebrada por ex-marido, Lucas Lima: ‘Não sei se tem alguém que mereça mais felicidade’

Sandy e Lucas Lima foram casados por 15 anos. Foto: Instagram/@sandyoficial

Sandy completa 41 anos neste domingo, 28, e, entre as homenagens que recebeu nas redes sociais, ganhou destaque a de seu ex-marido, Lucas Lima. O músico compartilhou uma foto curiosa da cantora em seu Instagram, em que ela aparece “de ponta cabeça”. Na legenda, rasgou elogios à ex: “Esses dias eu te defini como ‘pé no chão e alma no céu’. E aí eu acho essa foto no celular e pronto: temos uma homenagem de aniversário”, escreveu.

Lucas Lima continua: “Não sei se tem alguém no mundo que mereça mais felicidade que tu. Que esse dia te traga um milésimo da alegria que tu merece. Mesmo sabendo da encheção de saco que vai vir com esse post, o mundo nunca vai vencer o que a gente construiu e talvez nem consiga - ou não queira - entender que isso transcende - e muito! - o casamento”, refletiu.

Sandy retribuiu o carinho nos comentários da postagem. “Ah! Deixa o mundo pra lá. A gente sabe. Obrigada por tanto, tanto… sempre”, escreveu.

Nos comentários, a cantora recebeu o carinho de amigos. “Ela merece toda a alegria desse mundo!, desejou Ivete Sangalo. Reynaldo Gianecchini escreveu: “Seus lindinhos! Feliz ano novo, Sandy!”.

Sandy e Lucas Lima foram casados por 15 anos e têm um filho, Theo, de 8 anos. Eles anunciaram a separação em setembro de 2023, mas seguem com a amizade. O ex-casal chegou a viajar junto os pais de Sandy, Xororó e Noely, no início de janeiro.