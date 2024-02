Silvio Santos está de visual novo; veja o antes e o depois

Silvio Santos está de visual novo. O apresentador esteve no salão de beleza do cabeleireiro Jassa Santos nesta quinta-feira, 1º, no Jardim Paulista, em São Paulo, para escurecer os fios grisalhos. Nas redes sociais, Jassa compartilhou algumas imagens mostrando o antes e o depois da transformação.

Silvio Santos em rara aparição no salão de beleza Foto: @jassajj via Instagram

Afastado das gravações do seu programa no SBT há mais de um ano, Silvio tem sido visto em raras aparições em postagens nas redes sociais de familiares e amigos. Em novembro de 2023, Cintia Abravanel, uma de suas filhas, revelou motivos para o afastamento de Silvio Santos da TV em participação no podcast Christina Podtudo.

“O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Não é mais aquela pessoa. Ficar velho é muito ruim; dói tudo. Para ele, é difícil não ser mais quem era, não se identifica com o corpo envelhecido”, explicou Cintia.