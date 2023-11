Whindersson Nunes elogia ex-mulher, Luísa Sonza, durante live da cantora: ‘Linda’

Whindersson Nunes surpreendeu internautas na noite desta terça-feira, 14, após elogiar a ex-mulher, a cantora Luísa Sonza, durante uma live realizada por ela no Instagram.

O momento foi registrado e compartilhado por internautas na redes sociais. Luísa estava se maquiando ao vivo e respondendo perguntas dos fãs quando o humorista deixou um comentário na transmissão. “Tá linda você”, escreveu. Veja:

O comentário agitou a internet e os fãs do ex-casal. “Senhor, se for da sua vontade, o seu servo está pronto”, brincou um internauta. “É errado querer Whindersson e Luísa juntos?”, disse outra pessoa. Já uma terceira usuária escreveu: “O que te iludiu? O Whindersson Nunes comentando na live da Luísa Sonza”.

Está não é a primeira vez que os dois interagem nas redes. Em junho de 2023, Luísa compartilhou uma foto usando uma blusa estampada com a frase “meu ex é meu maior fã” e Whindersson comentou: “Nos comentários todo mundo virando ex. [Se] jogar do penhasco ninguém quer né?”. A brincadeira foi uma referência a canção Penhasco, supostamente sobre a relação entre os dois.

Luísa Sonza e Whindersson Nunes. Foto: Reprodução/Instagram/@luisasonza

Recentemente, o humorista disse que sentiu “raiva” depois do término do seu relacionamento com a cantora. Em entrevista ao Flow Podcast, transmitida em 27 de outubro, o comediante relembrou esse período da sua vida.

Continua após a publicidade

“Quando eu terminei com a Luísa, a gente não teve um namoro ruim. O nosso namoro foi incrível. Foi muito massa. Tudo isso virou o que virou depois que acabou. Essa era a minha raiva naquela época. Não foi ruim”, disse.

Whindersson e Luísa se conheceram em 2016, começaram a namorar naquele ano, e se casaram em 2018, quando tinham 23 e 19 anos, respectivamente. Em 2020, o casal anunciou a separação.