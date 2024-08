Zöe Kravitz fala sobre difícil decisão de sair da casa da mãe para morar com o pai, Lenny Kravitz

Desde então, ela morou com Lisa, mas, aos 11, decidiu que queria viver com Lenny. “A vida que ele levava, para mim, era inebriante. E me distanciava ainda mais da vida tranquila e simples que levava com minha mãe”, conta. Eles moravam em Miami. Quando Zoe se tornou adolescente, eles se mudaram para Nova York, onde ela podia encontrar mais diversidade. Porém, a vida de rockstar que o pai levava acabou fazendo com que ele ficasse ausente em casa por alguns períodos.

“Foi muito doloroso ter me afastado da minha mãe para ficar com meu pai, sendo que ele nem estava lá”, ela diz agora. Mas não é como se ela se arrependesse: “Eu só queria ter sido capaz de apreciar o que ela estava fazendo por mim”, diz a atriz. “Ela estava focada em preservar minha inocência e criatividade”, explica.