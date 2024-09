Quem é o influenciador que viraliza recriando propagandas de marcas famosas

Com 1 milhão de seguidores no Instagram e quase 800 mil no TikTok, o influenciador Juan Janpierre vem viralizando nas redes sociais com vídeos criativos em que recria propagandas de marcas famosas do mundo da moda – Dior, Balenciaga, Prada e Calvin Klein são alguns dos nomes que ganharam paródias por lá.

O influenciador Julio Janpierre viralizou nas redes sociais de vídeo ao recriar propagandas e editoriais de moda de marcas famosas, como Loewe e Dior. Foto: Reprodução de vídeo/@juliojanpierre via Instagram

O criador brinca com as poses inusitadas que modelos costumam fazer em campanhas e editoriais de moda, como se fosse algo casual. Para isso, se vale de objetos cotidianos, como uma vassoura ou um pedaço de pizza, e se entrega à performance em cenários aleatórios, seja num corredor de mercado ou no meio da rua. Então, acrescenta o logo das marcas ao vídeo, imitando uma capa de revista ou um anúncio fashion.

O conteúdo de comédia de Janpierre já fazia sucesso no YouTube e no Facebook entre 2018 e 2020, mas o influenciador ampliou sua audiência depois que as redes sociais voltadas para vídeos curtos ganharam maior popularidade. No TikTok, ele soma mais de 11 milhões de curtidas em seus vídeos.

Janpierre é de Porto Rico e tem 31 anos, segundo a descrição de seu canal no YouTube. “Venho de uma pequena ilha chamada Porto Rico, um lugar especial que tem muitos artistas talentosos, mas eu? Eu só vivo estudando as pessoas. Quero entender o mundo e o jeito de ser de cada um”, é como ele se descreve.

Confira mais vídeos do influenciador: