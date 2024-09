Quem é MC Zaac, funkeiro confirmado em ‘A Fazenda 2024′

MC Zaac é confirmado na A Fazenda 16 Foto: Ali Karakas

Nesta segunda-feira, 16, MC Zaac foi confirmado como um dos peões que irá disputar o prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda 16, comandado por Adriane Galisteu. Além do funkeiro também foram confirmados Sidney Sampaio, Babi Diniz e Flor Fernandez (confira a lista completa de participantes).

Quem é MC Zaac?

PUBLICIDADE MC Zaac, nome artístico de Isaac Daniel Júnior, é um cantor e compositor brasileiro, reconhecido como uma das grandes referências do funk no Brasil. Nascido em Diadema, na Grande São Paulo, Zaac iniciou sua carreira no universo musical como MC em bailes funk e rapidamente conquistou o público com suas batidas contagiantes e letras que misturam o estilo tradicional do funk paulista com elementos de pop e reggaeton. Zaac ganhou destaque nacional ao lado de Jerry Smith, com o hit Bumbum Granada, que rapidamente se tornou um sucesso nas plataformas de streaming e nas rádios. A faixa marcou uma nova fase para o artista, que começou a se consolidar como uma figura importante na cena do funk e, posteriormente, na música pop brasileira.

Ao longo de sua carreira, MC Zaac se destacou por colaborar com grandes nomes da música, tanto do funk quanto do pop. Um de seus maiores sucessos veio com a parceria em Vai Malandra, ao lado de Anitta, Tropkillaz e DJ Yuri Martins. A música, que faz parte do projeto CheckMate da cantora, se tornou um marco no funk e internacionalizou o gênero. Além disso, Zaac também colaborou com artistas como Luísa Sonza, na faixa Toma, e Ivete Sangalo, na música Não Pode Parar.