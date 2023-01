BBB 23: Internauta ganha carro da Fiat após comentar ausência da marca no reality

Um internauta ganhou um carro de presente da Fiat após comentar a ausência da marca no Big Brother Brasil 23 na noite da última quinta-feira, 26.

A ação aconteceu durante a exibição da Prova do Líder do programa, que foi patrocinada pela Chevrolet. “Que estranho não ser uma prova valendo um Fiat Toro”, escreveu o jornalista Lucas Soncini no Twitter.

A montadora deixou de ser patrocinadora do reality show da Rede Globo neste ano. Desde a estreia do programa em 2002, a marca só havia deixado de estar presente em 2017.

Alguns minutos depois, a conta oficial da Fiat respondeu: “Uma líder de vendas como eu jamais te abandonaria e por isso vamos te dar uma Fiat Toro zerinho de presente. Não tem prova hoje, mas vai ter carro sim. Quer jeito melhor de matar essa saudade?”.

Oi @soncini_, uma líder de vendas como eu jamais te abandonaria e por isso vamos te dar uma Fiat Toro zerinho de presente. Não tem prova hoje, mas vai ter carro sim. Quer jeito melhor de matar essa saudade? — Fiat Automóveis (@FiatBR) January 27, 2023

Não demorou muito para que a publicação viralizasse nas redes sociais e ficasse entre os assuntos mais comentados do momento. Os tweets já contam com mais 2,5 milhões de visualizações cada um.

Fiat fez uma jogada de MESTRE hein



Não patrocinou o BBB, esperou uma prova de sua concorrente acontecer, procurou alguém citando ela e disse que vai dar um CARRO.



Isso viralizou, Fiat já tá nos assuntos mais falados aqui do twitter.



A publi de milhões saiu de grátis — Tati Nefertari (@TatiNefertari) January 27, 2023

o cara falou que tava sentindo falta de Fiat Toro no BBB e ganhou uma Fiat Toro, se eu falar que tô sentindo falta da @americanas eu ganho uma Recuperação Judicial? — Bemti (@bemti) January 27, 2023

imagina o menino tendo que explicar pra mãe que ganhou um fiat toro novinho do nada aleatoriamente no twitter e não foi pq está envolvido com TRÁFIC0 ou CR1M3S — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) January 27, 2023

Por volta da meia-noite, Lucas confirmou que a Fiat realmente havia entrado em contato com ele por mensagem direta para presenteá-lo com o carro.

Eles realmente chamaram na DM. Entraram em contato real!!! — Sonso (@Soncini_) January 27, 2023

Apesar da jogada de marketing da Fiat, a Chevrolet não ficou de fora da história. O perfil oficial da montadora respondeu a publicação da concorrente no Twitter.

“Arrasou na publi, Fiat. Mas aqui a gente dá chance para todo mundo. Inclusive, adm, se você se cadastrar na promo e também tweetar #TeamChevrolet suas chances aumentam. Bora?! São vários prêmios”, escreveu o perfil, se referindo a uma ação promocional lançada pela marca neste semana.

Arrasou na *publi, @fiatbrasil! Mas aqui a gnt dá chance p/ TODO MUNDO. Inclusive, adm, se você se cadastrar na promo e tb tweetar #TeamChevrolet suas chances aumentam. Bora?! São vários prêmios! 😉 🍀😎🚘 Aqui tem todas as infos para participar: https://t.co/W0wkxiaqgf! rsrs — Chevrolet Brasil (@chevroletbrasil) January 27, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais