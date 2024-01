BBB 24: Davi e Isabelle conversam após brincadeira do brother na festa

Após a prova do líder desta quinta-feira, 18, em que Matteus se consagrou vencedor, Isabelle e Davi, que foram escolhidos para entrar no Big Brother Brasil 2024 pelo público na dinâmica do puxadinho, discutiram no jardim da casa.

Isabelle e Davi conversam após prova do líder Foto: Reprodução | Instagram @isabellenogueiraoficial e Reprodução | Instagram @davioficialll

PUBLICIDADE Isabelle decidiu conversar com o brother após Giovanna contar que Davi se declarou para ela na festa da última quarta-feira, 17. O motorista de aplicativo disse à nutricionista que iria se casar com ela. A dançarina disse ao amigo que está com medo da interpretação do beijo que Davi deu em sua bochecha na mesma ocasião. “E se alguém maldar isso daqui? Está errado, porque eu e ele sabemos da nossa verdade”, explicou. A manauara também revelou que uma pessoa da casa se afastou dela após um abraço.

Davi, por sua vez, se mostrou chateado e ofendido com a fala da sister, alegando que não irá mudar seu jeito por medo da maneira que o público interpreta suas ações. “Eu brinco, pulo, me divirto. Ontem eu dancei com Giovanna, dancei sem intenção alguma”, disse o baiano.

Durante a conversa, o participante contou que a brincadeira do casamento também foi feita com Michel e Yasmin Brunet.

Isabelle aconselhou o amigo, dizendo que a bebida poderia prejudicá-lo e Davi concordou com o ponto de vista da sister: “No começo da conversa, você adicionou aqui que, por conta da minha bebida, eu fiz isso, que eu exagerei na bebida”, comentou.

O brother ainda falou sobre o relacionamento que mantém fora do programa, alegando que jamais desrespeitaria sua parceira. O participante do BBB 24 mora com Mani, sua namorada, que já relatou sofrer ataques na internet devido a diferença de idade entre os dois. Davi tem 21 anos e Mani 41. A autônoma não comentou sobre a situação do motorista de aplicativo com a nutricionista.

Publicidade

A dançarina ressalta que enxerga o baiano como seu irmão. Após o bate papo, os dois interagiram normalmente.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais