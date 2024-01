BBB 24: Vanessa Lopes revela nome de namorado e web aponta cantor como affair; veja

A influenciadora Vanessa Lopes deu mais pistas sobre quem pode ser seu namorado fora do Big Brother Brasil 24 nesta sexta-feira, 19. Vanessa revelou que estava namorando enquanto estava sozinha no quarto magia durante a última festa do reality.

PUBLICIDADE “Eu não estou atrás de namorado. Eu já tenho um. F*****, eu tenho namorado e, pelo visto, ele está vendo tudo. [...] Te amo”, declarou na ocasião. Na sexta, ela retomou o assunto em uma conversa com Beatriz e Yasmin Brunet. “Eu já sei que eu sou uma pessoa carente de natureza (sic). [...] Então eu vim namorando e escondi que eu estava”, disse. Vanessa afirmou que tem medo “desse lance de rivalidade feminina”, das mulheres se afastarem dela e “dos caras” a usarem.

Vanessa Lopes revela nome de namorado no 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Segundo Vanessa, ela resolveu esconder o namoro por um receio “de como as pessoas poderiam interpretar, do quanto poderia machucar ele e do quanto ele é talentoso e não precisa estar aqui [no BBB] para crescer”. A influenciadora ainda contou que “não consegue disfarçar”.

Ela completou comentando que o eliminado Pizane havia descoberto a identidade do namorado. Na sequência, Vanessa disse que o nome é “Lucas”. “Ele ficava me perguntando toda hora do Lucas, toda hora da minha vida pessoal. [...] Eu não achei que todos os meus traumas iriam vir tão fortes assim. E vieram muito fortes, porque eu falo demais”, afirmou.

Internautas começaram a associar a fala da influenciadora com o cantor Lucas Mamede, figura presente nas redes sociais de Vanessa. Os dois já chegaram até a fazer uma participação no Caldeirão do Mion, programa da Rede Globo, juntos.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor e da influenciadora para confirmar o suposto namoro, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.

Lucas é natural de Pernambuco, estado onde Vanessa também vive, e tem 21 anos. O artista ficou famoso publicando versões de clássicos na MPB nas redes sociais. No início de 2023, ele lançou seu álbum de estreia, Já ouviu falar de amor?.