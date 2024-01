BBB 24: Gil do Vigor se manifesta sobre expressão usada por Davi em discussão: ‘Fala homofóbica’

Após ser indicado pela segunda vez consecutiva ao paredão do Big Brother Brasil 24, Davi se irritou com Nizam e usou uma expressão homofóbica durante a discussão. O termo repercutiu dentro da casa, com alerta de Michel e Isabelle, e fora, com a opinião de Gil do Vigor, participante do BBB 21.

Durante a formação do paredão, Nizam, Rodriguinho, Raquele, Lucas Luigi, Juninho e Matteus foram vetados por outros participantes e não foram ao confessionário. Após Beatriz e Lucas Pizane serem mandados para a berlinda, os seis brothers precisaram escolher juntos um nome para mandar direto ao paredão, votando em Davi. O emparedado, então, se revoltou com Nizam, usando um termo homofóbico.

“Eu sou homem nessa desgraça, não sou v****. Eu tenho 21 anos, meu pai me fez homem”, disparou o motorista de aplicativo. Confira:

Em seguida, Davi seguiu com a discussão, mas foi levado para um dos quartos por Isabelle, onde repetiu sua fala. Michel então alertou o participante sobre o que foi dito: “Cuidado com o que você fala. Os meninos falaram que você falou alguma coisa, eu não escutei. E aí no quarto você repetiu. Isso é muito delicado, pega muito mal, Você pega uma minoria aí que, cara, eu estou aqui por isso também. A gente luta para c****** para não ter isso. E aí os meninos falaram que o que você falou ali fora pegou mais do que eu tinha escutado ali no quarto. Achei que ali poderia ter sido uma maneira de expressão que, infelizmente as pessoas tendem a usar”.

Davi pediu desculpas ao colega e também conversou com Isabelle sobre a briga.

Continua após a publicidade

O ex-BBB Gil do Vigor, também comentou a frase em seu X: “Não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica. Seja quem for, errou e pronto!”, disparou

Entenda a briga

A noite deste domingo, 14, no Big Brother Brasil 24 foi intensa e contou com ainda mais dinâmicas do jogo. Thalyta foi eliminada do programa, Lucas Henrique se tornou o novo líder e um paredão – desta vez com Beatriz, Davi e Pizane – foi formado.

O clima não ficou amistoso na casa. Davi se revoltou por ter sido indicado à segunda berlinda consecutiva e Yasmin Brunet até acusou os participantes de perseguirem o brother.

Veja como foi a madrugada após eliminação, Prova do Líder e formação de paredão no 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Davi não gostou nem um pouco de encarar o segundo paredão consecutivo. O brother, que escapou de uma indicação de Rodriguinho ao paredão, acusou Nizam de voltar o voto dos seis participantes contra ele.

Continua após a publicidade

A briga começou após Raquele dizer que ela e Matteus não concordaram com a indicação. Davi, então, foi até Nizam para dizer: “Você reúne pessoas para querer votar nos outros”. Ele também acusou o colega de ser “articulador” e “falso”.

Nizam rebateu dizendo o “equilíbrio emocional” de Davi “é zero”. “Eu vou voltar para essa p**** aqui de novo. Eu vou para o paredão e vou voltar”, prometeu Davi na sequência.

Acusação de perseguição

Após a discussão, Yasmin Brunet opinou sobre a escolha dos brothers em indicar Davi novamente ao paredão. Ela chegou a acusar os colegas de “perseguição”. “Eu tenho certeza de que ele volta. Mandaram muito mal de colocar alguém que acabou de voltar. [...] É perseguição, p****”, declarou a modelo.