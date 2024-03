BBB 24: Luana Piovani manda indireta para Xuxa em defesa de Fernanda: ‘Nunca viveu perrengue’

Luana Piovani tomou as dores de Fernanda, participante do Big Brother Brasil, que foi criticada por Xuxa Meneghel após desabafo sobre exaustão na maternidade durante o programa (relembre o caso abaixo). A atriz saiu em defesa da sister em stories publicados em sua conta no Instagram na tarde desta sexta-feira, 22.

“Amigos, amigos, negócios à parte. Pelo amor de Deus. Teve uma filha, com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado. Teve ainda uma filha que é menina. Sabe o que minha mãe fala? Que se o primeiro filho dela fosse menino, capaz que ela nem teria o segundo, porque homem e mulher são muito diferentes”, alfinetou Luana, sem mencionar o nome de Xuxa.

PUBLICIDADE A atriz defende que alguém com tal história não estaria em posição de julgar uma mãe pobre. “Vocês estão tudo loucos. Perderam completamente a noção de tudo. Que falta de empatia! Julgando sem saber o tamanho do sapato da menina”, disse, em tom de indignação. Ela continua: “Acha que dizer que ‘queria jogar pela janela’ é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram? Acha mesmo? Vocês têm que fazer um curso de interpretação de texto, de bom senso e inteligência emocional”, cutucou a atriz. “Quando a gente está exausta fala tudo. Quando você chama alguém de filho da ****, você está mesmo pensando na mãe do cara? Claro que não. Deixa de ser ideia curta. Tenha empatia com as pessoas que não têm condições.”

A atriz prosseguiu, reforçando a importância de se considerar a realidade de vida de cada um. “Você sabe o que é ser pobre? Não ter dinheiro, não saber de onde vai vir a comida, não saber como vai pagar o aluguel, como vai comprar presente para a criança, como vai comprar o material escolar, como vai acordar amanhã, porque não vai conseguir dormir porque está estressada... Não sabe o que é isso, nunca viveu um perrengue na vida. E agora vem julgar uma mãe cansada? Ah, não, vai viajar. Vai tirar férias!”, finalizou Luana.

Não é a primeira vez que a atriz se pronuncia sobre acontecimentos do BBB. Ao longo da edição, ela já se manifestou sobre comentários de Wanessa sobre o então namorado Dado Dolabella, com quem Luana já se relacionou no passado, relembrando as denúncias de agressão que fez contra ele. Em outro momento, a atriz elogiou a postura de Davi diante da expulsão de Wanessa.

Entenda a polêmica

Na quarta, 20, Xuxa foi às redes sociais para criticar a polêmica fala de Fernanda. A discussão surgiu devido a uma conversa de Fernanda com Pitel no programa, em que ela desabafava sobre ser mãe. “Às vezes, está dando tudo errado”, disse. “Tem dia que você quer matar seus filhos, você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e fala: ‘Se eu morasse em um prédio, jogava pela janela’. Porque você não aguenta, você surta, você quer morrer”.

Em seu Instagram, Xuxa escreveu: “Falas como essa da Fernanda fazem a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre o que é amor e cuidado pela suas crias, filhos. Endossa a violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar. Nem de brincadeira devemos falar isso, se você não tem paciência, tempo e amor pra ter filhos, não os tenha”.

“Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que `”às vezes quer jogá-los pela janela, isso é algo que nem em pensamento deveria passar, quanto mais verbalizar pra todo o Brasil. Filhos não são ‘coisas’ que temos e podemos fazer tudo com eles. Fernanda, nem em pensamentos você deveria ter e dizer essas frases”, completou a apresentadora.

A equipe de Fernanda saiu em defesa da participante, publicando uma declaração em suas redes sociais. “Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz”, diz o texto. Leia a postagem completa abaixo: