BBB 24: redes sociais dos participantes famosos variam de 17 seguidores a 30 milhões; veja lista

O BBB 24 começou divulgou o nome de seis participantes do grupo Camarote na última sexta, 5. Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, MC Bin Laden, Rodriguinho, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues têm redes sociais como Instagram, TikTok, Twitter (X), Facebook e YouTube e uma grande variedade no número de seguidores entre eles (clique aqui para conhecer todos os competidores).

Vinicius Rodrigues, Vanessa Lopes, Rodriguinho e Wanessa Camargo, participantes do grupo Camarote do "BBB 24' Foto: Rede Globo/BBB 24

Vanessa Lopes, por exemplo, apesar de talvez não ser tão conhecida do grande público, possui a maior quantidade de seguidores disparado entre os participantes: somente em seu TikTok, são mais de 30 milhões, conforme números colhidos na tarde de 6 de janeiro de 2024.

Já o atleta Vinicius Rodrigues, por exemplo, tem uma quantidade razoável de seguidores apenas no Instagram. Seu perfil oficial foi divulgado pelo site do programa, e, desde então, tem divulgado suas outras redes sociais, mas elas ainda não decolaram. Seu Facebook, por exemplo, conta com apenas 17 seguidores por enquanto.

Confira abaixo a quantidade de seguidores que os participantes do grupo Camarote do BBB 24 têm em suas redes sociais (alguns não tem perfis oficiais em todas as redes buscadas).

Quem são os famosos do BBB 24 com mais seguidores nas redes sociais?

Vanessa Lopes - 46,1 milhões (soma)

Continua após a publicidade

Instagram - 13, 8 milhões

YouTube - 1,77 milhões

TikTok - 30,1 milhões

X (Twitter) - 406 mil

Wanessa Camargo - 12,3 milhões

Instagram - 4,1 milhões

Facebook - 4,6 milhões

Continua após a publicidade

YouTube - 815 mil

TikTok - 417 mil

X (Twitter) - 2,4 milhões

MC Bin Laden - 9,7 milhões

Instagram -3,7 milhões

Facebook - 3,4 milhões

YouTube - 1 milhão

Continua após a publicidade

TikTok - 1,5 milhão

X (Twitter) - 98 mil

Yasmin Brunet - 5,6 milhões

Instagram - 4,6 milhões

YouTube - 344 mil

TikTok - 250 mil

X (Twitter) - 84 mil

Continua após a publicidade

Rodriguinho - 3,7 milhões

Instagram - 2,1 milhões

Facebook - 533 mil

YouTube - 578 mil

TikTok - 14 mil

X (Twitter) - 514 mil

Vinicius Rodrigues - 67,7 mil

Continua após a publicidade

Instagram - 66,7 mil

Facebook - 17 seguidores

TikTok - 116 seguidores

X (Twitter) - 858 seguidores