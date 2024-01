BBB 24: Quem é Lucas Henrique, participante que veio do puxadinho

Lucas Henrique é um dos novos participantes do BBB 24. Ele foi divulgado pelo Fantástico como um dos competidores do puxadinho e, nesta segunda-feira, 8, foi escolhido para integrar ao reality.

Lucas Henrique, que disputa para ser um dos participantes do BBB 24 Foto: Reprodução de 'Fantástico' (2023)/Globo

Quem é Lucas Henrique do BBB 24

Professor de educação física, Lucas Henrique tem 29 anos e é do Rio de Janeiro. Segundo informações da produção do programa, ele é filho de uma empregada doméstica - que morreu em 2017 - e não conheceu o pai. Frequenta uma igreja evangélica desde os 12 anos, e é casado com uma mulher que conheceu lá.

No futebol, torce para o Vasco, e no carnaval, torce pela Mangueira. Já chegou a participar de uma edição do Que História É Essa, Porchat, do GNT, e seu apelido é Lucas Buda Capoeira

Lucas começou a trabalhar aos 14 anos, fez pré-vestibular em uma ONG da comunidade. Depois da graduação, especializou-se em Relações Étnico-raciais. Hoje, ele é professor em uma escola municipal da Maré, mestrando em Educação e professor de capoeira para adultos.

Além disso, faz parte do projeto social Luta Pela Paz, uma ONG internacional que trabalha com esportes em territórios vulneráveis. O pipoca ressalta que sabe convencer as pessoas usando argumentos a seu favor e adianta que é do tipo que evita brigas, mas não aceita ser passado para trás.

Confessa ter um senso de humor típico de “5ª série”, e se descreve com professor “amigo dos alunos”. “Meu fechamento é quem gosta de cerveja, de conversar e de contar piadas bestas”, aponta.