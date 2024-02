BBB 24: Vídeo de Rodriguinho para pedir permanência no reality contradiz vontade do cantor; veja

Enfrentando o seu primeiro paredão no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho já deu a entender no reality que gostaria de ser eliminado. Mas, aparentemente, a equipe do cantor ignorou o seu desejo e publicou um vídeo pré-gravado com o ex-Travessos pedindo para que o público vote para ele ficar. Veja acima.

PUBLICIDADE “Meu primeiro paredão chegou! Eu sabia que isso ia acontecer alguma hora. Não tem problema, né? A gente está em um jogo... Mas eu não quero sair. Tá muito cedo para eu sair, eu quero ficar até a final. Então, por favor, Brasil, bora votar. Deixa eu aqui dentro, vem!”, pede o cantor no vídeo divulgado nas suas redes sociais. Na madrugada desta segunda-feira, 26, no entanto, em conversa com Fernanda, Lucas Henrique e Pitel, o cantor disse que desde o primeiro dia está pedindo para sair da disputa pelo prêmio milionário. Confira:

“Desde o primeiro dia que estou falando que quero sair”, diz o cantor aos risos.

Formação do paredão

Indicado pela líder Beatriz, Rodriguinho enfrenta o paredão contra Fernanda e Lucas Henrique. A formação do paredão foi iniciada com o Michel, anjo pela terceira vez seguida, que escolheu imunizar Giovanna.

Em seguida, a líder Beatriz optou por indicar Rodriguinho. “Eu já estive na mira dele. E, também, pensando em ajudar as pessoas que estão mais próximas de mim. Estratégica mesmo”, disse.

Formação do 10º paredão do Big Brother Brasil 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Seguindo a dinâmica da semana, Isabelle, que havia vencido a prova do líder com a vendedora do Brás, indicou Lucas Henrique para a berlinda.

Publicidade

Leidy Elin, que arrematou o Poder da Palavra e tinha o direito de indicar uma pessoa ao paredão, optou pela Fernanda.

Na votação do confessionário, MC Bin Laden foi o mais votado pela casa, com nove votos.

Fernanda, Lucas e Bin disputaram a prova Bate e Volta. Em uma dinâmica de sorte, os participantes precisavam acumular pontos para vencer a prova. MC Bin Laden foi o sortudo da vez e se livrou da berlinda.