BBB 24: Web acusa Davi de importunação sexual e equipe rebate; entenda

O comportamento de Davi com Pitel durante a festa da líder Raquele, na madrugada desta quinta-feira, 22, na casa do Big Brother Brasil 24, gerou repercussão na internet. O participante conversou e passou a mão nos cabelos dela enquanto dançavam juntos na pista, e posteriormente, ele beijou o rosto da sister. No X (antigo Twitter), telespectadores acusaram o participante de importunação sexual.

A equipe do brother, no entanto, rebateu as acusações com uma publicação nas redes sociais. “Está cada vez mais cansativo rebater as imputações de crimes ao Davi que vem ocorrendo. A todo momento procuram incriminá-lo por condutas não condizentes a crimes e isso somente revela a insatisfação das pessoas em enxergarem alguém como ele em posição de destaque no jogo”, iniciou o texto.

“Por isso viemos por meio desta, pedir para que por agora as torcidas mantenham o respeito aos participantes. Nesse momento, esperamos que a edição de hoje aborde o ocorrido na festa de ontem e que tudo se esclareça para que o jogo flua com nitidez e respeito”, finalizou a publicação da equipe do brother.

Equipe de Pitel também se pronuncia

A equipe de Pitel também se pronunciou sobre o ocorrido na tarde desta quinta-feira, 22. Pelo X, os administradores do perfil da participante emitiram um comunicado sobre o que aconteceu entre a sister e Davi.

PUBLICIDADE “Primeiramente, queremos ouvir a Pitel antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ela falar sobre. Não cabe a ninguém aqui falar o que ela sentiu ou o que ela deixou de sentir por conta da reação dela, pois, em muitas situações não sabemos nem como reagir, e vale ressaltar que no momento ela estava bêbada. Então isso é algo que apenas ela pode falar”, iniciou a postagem.

Em seguida, o perfil mostrou vídeos com algumas das interações que chamaram a atenção da web.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do reality para um pronunciamento sobre o ocorrido, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.