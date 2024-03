BBB 24: Web acusa Fernanda de xenofobia em comentário sobre Davi; entenda

Davi é natural de Salvador, na Bahia, e reside no bairro de Cajazeiras, localizado no centro da cidade. De acordo com informações do IBGE, a população do bairro no último censo, realizado em 2022, era de 63.239 pessoas.

No X (antigo Twitter), a equipe da participante se pronunciou dizendo que: “gostaríamos de pedir desculpas àqueles que se sentiram ofendidos pela expressão. No entanto, é válido ressaltar que no vídeo fica claro que Fernanda utiliza essa expressão para se referir a um ‘lugar distante e de difícil acesso’ e não em forma de menosprezar o local”.