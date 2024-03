Davi cogita ‘Paredão falso’ após atender Big Fone no BBB 24: ‘Saio e volto’

Depois de atender ao Big Fone de hoje do BBB 24, Davi fez diversas conjecturas sobre como acredita que será a formação do Paredão deste domingo, 3 (confira como será a dinâmica mais abaixo). O participante buscou enxergar um lado bom no fato de já estar na disputa da eliminação.

Davi durante conversa após atender ao Big Fone de hoje, na sala do BBB 24 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

PUBLICIDADE Em conversa com Beatriz, Matteus e Alane, o participante relatou um sonho que teve recentemente: “Eu saía por aquela porta, e tinha um beco com um retorno. Só que eu fazia o retorno e saía nesse lado. Lá pra frente tinha um portão. Eu chegava lá e tinha um cara de preto me falando: ‘Não é essa porta, não’. ‘Mas não é pra sair?’. ‘Não’. Aí eu via todo mundo na festa aqui”. “Paredão falso!”, disseram Alane e Beatriz. O grupo ainda comentou a respeito da manutenção externa que estava sendo feita pela produção nesta tarde. “No Paredão falso o quarto é aqui, então realmente...”, disse Alane. “Esse sonho seu é bem cara de Paredão falso, Davi”, emendou Beatriz.

“Tudo que tem que acontecer vai acontecer. Talvez até eu ter atendido o Big Fone. Vou pro Paredão, mesmo, saio... Paredão falso! Volto. Ou pode ser que eu saia e não volte mais. Ou que eu fique...”, concluiu Davi.

Davi se diz ‘aliviado’ com paredão por Big Fone

Antes, ele havia comentado que acredita que Pitel teria o poder de ‘trocar’ alguém após a votação: “A depender de como seja formado o paredão, é capaz de ela me trocar. Ou o Lucas [líder] indicar o Michel... Quem for indicado pelo líder, a Pitel não vai poder trocar. É capaz de ela me trocar do paredão.”

Vale lembrar que Pitel venceu a Prova do Anjo do último sábado, 2. Ela ganhou a imunidade e terá o direito de imunizar alguém na formação do paredão. Ela também tem o poder coringa, cujo voto tem peso dois.

Na sequência, Davi continuou: “Vai ser um da casa, um do líder, eu, e posso indicar alguém também, no contragolpe... O bom pra mim é que eu não fui pelo líder. Se tiver bate-volta eu tenho chance de bater e voltar”.

Publicidade

“Você iria de qualquer jeito, pelo menos disputa o bate-volta”, diz uma colega. “É isso aí, Deus sabe o que faz. Jogo é jogo”, responde o participante. Por fim, Davi concluiu: “Eu já atendi o Big Fone uma vez e foi bom, foi imunidade. É um tiro no escuro. Tem que jogar, arriscar. Tô de boa. Tô até mais aliviado.”

Como é a dinâmica do paredão triplo de hoje

Pitel, Anjo da semana, está imune e dará imunidade a mais um participante.

O líder Lucas indicará alguém ao paredão entre Isabelle, Davi, Alane ou Michel, que receberam o Na Mira do Líder. Essa pessoa não disputa o Bate-Volta.

Votação pela casa, com Pitel tendo o Poder Curinga, com peso dois.

Davi, que atendeu ao Big Fone e já está entre os indicados ao paredão por isso, terá um contragolpe para chamar mais um participante para a disputa pela eliminação.

Prova Bate-Volta, com três participantes e um se salvando.

Davi atende Big Fone

Davi atendeu o Big Fone por volta das 17h20 de hoje. “Tô no paredão”, anunciou o participante, imediatamente. “Sério?”, questionaram colegas que estavam à sua volta. Na sequência, ele confirmou o fato e, pensativo, foi à cozinha tomar água.

Davi, que atendeu a maioria das ligações, foi protagonista do momento que culminou na expulsão de Wanessa Camargo após acusação de agredi-lo. O BBB 24 de ontem exibiu a reação da cantora ao receber a notícia dentro do confessionário (clique aqui para ler um resumo).