BBB 24: Web repudia falas de Fernanda e aponta capacitismo; veja vídeo

Capacitismo é a discriminação e preconceito social dirigido a pessoas com deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. Essa forma de discriminação ocorre quando se considera as pessoas com deficiência como inferiores ou menos capazes em comparação com pessoas sem deficiência. Esse preconceito pode se manifestar através de atitudes, linguagem, sistemas e políticas que tratam pessoas com deficiência de maneira desigual ou limitam suas oportunidades.