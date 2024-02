Após a treta entre Alane e Fernanda ter sido uma das maiores da edição até o momento – tendo movimentado bastante as redes sociais – a equipe que coordena os perfis de Isabelle decidiu mudar a estratégia. Além de puxarem fotos para Juninho sair, os administradores também pediram para que o público eliminasse Alane.

“A partir dos acontecimentos do dia, do Sincerão e da movimentação da nossa torcida, decidimos que também seremos ‘Fora Alane’”, lia-se no comunicado divulgado nas redes da sister. Vale lembrar que este é o primeiro Paredão da edição em que os votos são para eliminar. Nos demais, o público votava em seu favorito para continuar na casa.