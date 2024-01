Cauã Reymond participa do ‘Encontro’ e depois invade ‘Mais Você’: ‘Lá no Encontro não tinha comida’

Cauã Reymond teve uma manhã intensa de trabalho nesta terça, 16. O ator, que gravava as últimas cenas de seu personagem em Terra e Paixão, foi convidado do programa Encontro para falar sobre o fim da novela. Pouco depois, aproveitou para dar uma “esticadinha” nos estúdios do Mais Você. “Lá no ‘Encontro’ não tinha comida, então vim aqui”, brincou o ator.

Cauã então se sentou à mesa junto de seus companheiros de elenco - Amaury Lorenzo, que faz o Ramiro, e Diego Martins, que interpreta Kelvin - aproveitando para pegar um pão de queijo da mesa de café.

No ‘Mais Você’, Cauã Reymond surpreende e pede comida extra específica

Terra e Paixão chega ao fim nesta sexta, 19, e promete surpresas, como a participação especial de Rodrigo Lombardi como um personagem misterioso que promete balançar a trama final.