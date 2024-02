O baiano disse: “Se tiver 1 milhão [de seguidores] é muito”.

Isabelle, vale lembrar disputa o Paredão desta terça com Beatriz, Alane e Juninho.

A afirmação divertiu a Web pois, do lado de fora da casa, o motorista de aplicativo tem torcida cativa, além de ser um dos Pipocas que mais angariaram seguidores no período. Isabelle também não fica para trás: já soma 1,9 milhões no Instagram. Davi, vale lembrar, não usava Instagram antes de entrar para o programa, e passou a alimentar seu perfil com várias fotos dias antes do confinamento no reality. Hoje, já acumula 3,8 milhões de seguidores na rede social.