Cézar Black e Kally Fonseca viveram um romance em A Fazenda 2023. O programa acabou, mas parece que o amor continuou. Isso porque o ex-peão pediu a influenciadora em namoro na noite de sexta-feira, 22.

Ele enviou um buquê de rosas azuis e uma carta para ela. “Você conseguiu me encantar, conquistar e me fazer feliz. Cada dia ao seu lado tem sido tão intenso e verdadeiro que eu não consigo viver mais sem ti. Amo tudo em você. Me deixa ser seu amor? Namora comigo?”, escreveu ele.

Cezar Black pediu Kally em namoro com buquê de rosas Foto: Reprodução/Instagram/@kallyfonseca

Após aceitar o pedido, Kally refletiu sobre sua trajetória em A Fazenda 2023 e homenageou Black nas redes sociais. “Como tudo que faço, me entreguei por inteira, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena!”, disse.

Antes disso, a influenciadora comentou ao Link Podcast que eles se conheciam melhor fora do reality show. Os dois tiveram algumas desavenças no programa.

“Ele entendeu meu posicionamento, eu entendi o dele. Algumas coisas que ele fez eu não gostei. E a conclusão é que vamos nos dar a oportunidade de conhecer melhor”, comentou ela ao canal do YouTube. Veja abaixo: