‘A Fazenda 16′: relembre as polêmicas de Sacha Bali, favorito ao prêmio

O ator, diretor, produtor e roteirista Sacha Bali, de 43 anos, é considerado um dos favoritos para vencer A Fazenda 16, da TV Record, e levar para casa o prêmio de R$ 2 milhões. Além disso, ele frequentemente se torna um dos assuntos mais comentados no Twitter e conta com o apoio de diversos amigos famosos.

Sacha Bali e Sidney entram em discussão Foto: @afazendarecord via X (Twitter)

PUBLICIDADE Durante sua participação em A Fazenda, o peão tem se envolvido em algumas polêmicas. Entre as principais controvérsias estão desavenças com outros participantes, discussões acaloradas que chamaram a atenção do público e comportamentos que geraram debates nas redes sociais. Sasha foi acusado de machismo e de ser agressor em bate-bocas com Babi Muniz, Flora Cruz e Giselly Bicalho. No último domingo à noite, Sacha e a ex-panicat Babi subiram o tom na atividade de apontamento. A dupla já estava discutindo antes mesmo de Sacha ter chamado Babi para a dinâmica. “Você inventou uma mentira de que eu havia empurrado a Fernanda e você seguiu com essa mentira, convenceu seu grupo inteiro, você falava que eu era agressor”, disparou o ator.

Já no dia 11, a advogada Gizelly acusou Sasha de machismo por comentários sobre sua vida sexual. Em uma dinâmica, Sacha, o Fazendeiro da semana, a chamou de “mentirosa” e disse que torcia para ela sair logo para nunca mais precisar olhar para a cara dela. Ela gritou com o ator e perdeu o prumo.

Questões relacionadas à sua estratégia de jogo e ao relacionamento com os colegas de confinamento também receberam destaque, com muitos espectadores comentando suas decisões e atitudes ao longo do programa. Em especial, Sasha se destacou por sua forma direta de expressar opiniões, o que resultou em conflitos com outros peões além de gerar postagens bem-humoradas e críticas nas plataformas digitais.

Em um momento de tensão no programa, Sacha afirmou que o filho do ex-jogador Zé Love sente vergonha das atitudes do pai no reality show. Confira abaixo. Zé Love foi eliminado do jogo no último dia 11.

Na noite de 26 de outubro, Fernanda Campos disse que foi empurrada por Sacha durante discussão do ator com Zé Love. A influenciadora simulou como aconteceu o episódio com a ajuda de sua amiga Babi. “Eu vi as mãos dele saindo”, disse Babi. “Na hora que você gritou, ele já colocou as mãos para trás”, disse Flora. Fernanda acabou desistindo do reality por se sentir injustiçada em vários episódios.

Quem é Sacha Bali?

Sacha possui mais de 100 mil seguidores no Instagram e reside no Rio de Janeiro. Seu primeiro trabalho na TV foi em 2005, na série Filhos do Carnaval. Antes de seguir a carreira de ator, ele se aventurou atrás das câmeras, gravando reportagens como cameraman.

Seu primeiro papel de destaque foi na novela Bicho do Mato, da Record. Depois, ele alcançou sucesso interpretando o vilão Metamorfo na novela Caminhos do Coração, em que atuou até 2009.

Além disso, passou pela TV Globo, participando da novela Salve Jorge. Em 2020, ele esteve na série Bom Dia, Verônica na plataforma Netflix, onde interpretou Gregório, um golpista responsável pelo abuso e morte de dezenas de mulheres, em uma participação especial.

Além de seus trabalhos na televisão e no cinema, Sacha se destaca nas redes sociais como influenciador, exibindo sua boa forma. Entre seus amigos famosos, estão Samuel de Assis, Érika Januza, Ingrid Guimarães, José de Abreu, Agatha Moreira, Caio Blat e Nanda Costa.