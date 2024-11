A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho protagonizou uma cena que gerou controvérsia entre o público de A Fazenda 16 nesta segunda-feira, 11. Durante o programa ao vivo, ela discutiu aos gritos com o ator Sacha Bali. O desentendimento aconteceu durante a Atividade de Apontamento e gerou pedidos pela saída de Gizelly nas redes sociais.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Gizelly Bicalho, que enviou uma nota pedindo desculpas pelos últimos acontecimentos envolvendo a participante e disse que ela irá se pronunciar sobre o caso fora do reality. Leia mais abaixo.

Gizelly Bicalho discute aos gritos com Sacha Bali em 'A Fazenda'. Foto: Reprodução de vídeo/Record TV

PUBLICIDADE Na dinâmica, Sacha, o Fazendeiro da semana, teve de responder com qual participante do reality cortaria laços. Ele, então, escolheu Gizelly e a chamou de “mentirosa”. “Espero que você saia o quanto antes e eu nunca precise olhar para a sua cara”, declarou o peão. A advogada acusou Sasha de machismo por comentários sobre sua vida sexual. Em determinado momento, Gizelly gritou com o ator: “Meu Deus. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento esse homem. Eu não aguento mais ele inventando mentiras de mim”. “Bate o sino e pede para sair”, rebateu Sacha.

Nas redes sociais, parte do público do programa pediu pela eliminação da ex-BBB na próxima Roça. “Surtou de desespero porque sabe que a casa já caiu”, escreveu um internauta no Instagram sobre a advogada. “Calma, Gizelly, você vai sair em breve”, afirmou outro. Assista ao vídeo da discussão entre Gizelly Bicalho e Sacha Bali acima.

Nota da equipe de Gizelly Bicalho

“A assessoria de Gizelly Bicalho vem a público esclarecer os acontecimentos recentes dentro do programa A Fazenda, em especial o incidente envolvendo Sacha, Rafa Kalimann e a própria Rede Record.

Reconhecemos que a situação causou desconforto e lamentamos profundamente qualquer ofensa gerada, não apenas à Rede Record, mas também a Sacha e seus familiares. Em um ambiente de confinamento e pressão, como o de um reality show, compreendemos que emoções podem ser intensificadas, resultando em atitudes momentâneas que, infelizmente, podem ter repercussões significativas.

Ressaltamos que Gizelly enfrenta uma vivência desafiadora, que envolve a constante adaptação a situações intensas. Apesar das dificuldades, ela entende o impacto de suas ações e valoriza o aprendizado que essa experiência proporciona.

Reiteramos nossas sinceras desculpas a todos os envolvidos e reafirmamos nosso compromisso com o respeito e a responsabilidade. Agradecemos o carinho e apoio dos fãs e a compreensão do público.”