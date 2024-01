Filho de Rodriguinho critica falas do cantor no BBB 24: ‘Não tem como defender, mas não vou atacar’

Após a repercussão de falas do cantor Rodriguinho no BBB 24, o filho do artista, o também cantor Rodrigo Junior, resolveu opinar sobre a participação do pai no reality. Ele condenou os comentários, mas disse que pretende resolver o assunto “pessoalmente”.

Falas de Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin Brunet, a origem de Davi e o show de Ludmilla ganharam ampla repercussão e receberam críticas nas redes sociais. No sábado, 13, o cantor declarou que o físico de Yasmin “já foi melhor”. A fala foi apontada como machista e, no domingo, 14, ele fez uma piada sobre a compulsão alimentar da sister.

No mesmo dia, após indicar Davi ao paredão, o cantor disse que o participante “é só um cara da Bahia”. Ele ainda criticou a letra da música Vem, Amor, de Ludmilla, pelo uso de palavrões e assistiu ao show da cantora no sábado de braços cruzados.

Rodrigo Junior, filho de Rodriguinho, critica falas do cantor no BBB 24, mas diz que estará com o pai 'até o fim'. Foto: @rodriguinho via Instagram

Também no sábado, o filho do artista publicou stories no Instagram dizendo que estava acompanhando a festa do reality, além da participação e das falas do pai. “Não tem como defender. Foi um erro realmente. Mas, também, eu não vou atacar, porque ele é meu pai, gente”, afirmou.

Na sequência, Rodrigo comentou que estará com o pai “até o fim”. “Entendo que ele errou e isso é uma coisa que a gente pode conversar pessoalmente. [...] Agora não tem o que eu fazer e eu estou com ele até o final”, pontuou ele, que contou que ainda continuará assistindo ao programa e torcendo pelo cantor.

Continua após a publicidade

Mulher de Rodriguinho e Luiza Brunet discutiram após falas

Depois dos comentários do artista, Luiza Brunet, mãe de Yasmin, e Bruna Amaral, mulher do cantor, fizeram críticas uma à outra no domingo, no Instagram. Luiza republicou um story que comparava a aparência de Yasmin Brunet à de Rodriguinho, com o comentário: “A mulher que o cara diz que já foi melhor e está acabada / O cara que disse isso”, além de emojis de enjoo e vômito. A repostagem de Luiza ainda trazia a pergunta: “Como será que é a mulher dele?”.

Bruna, então, respondeu à publicação de Luiza: “Muito prazer, Luiza Brunet, eu sou a mulher do Rodriguinho. É sério, mesmo, que, para atingir o meu marido, você precisa me ofender? Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante”.

“Rodrigo não é perfeito, nenhum ser humano é, todos nós erramos. E, conhecendo ele como conheço, quando sair, vai aprender com tudo que errou. Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore”, concluiu.

Luiza Brunet, então, compartilhou a resposta da mulher de Rodriguinho e escreveu: “Não quero saber sobre sua vida. Mas já deu para perceber que você não desaprovou a exposição que você foi colocada. Também sinto muito por você. Deus te proteja e te abençoe muito. Melhoras”.

Reprodução de tela de discussão entre Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, e Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, em relação à participação da dupla no BBB 24. Foto: @luizabrunetoficial via Instagram

Continua após a publicidade

Mãe de Ludmilla rebate comentários de Rodriguinho sobre o show da filha no BBB 24

A cantora Ludmilla se apresentou na segunda festa do BBB 24, no último sábado, 13. Logo após o show, Rodriguinho comentou com Wanessa Camargo sobre a apresentação da cantora, criticando a música Vem, Amor pelo uso de palavrões. Antes dos comentários, Rodriguinho já vinha sendo criticado nas redes sociais por assistir ao show de braços cruzados.

A mãe da cantora se pronunciou no Instagram, rebatendo o pagodeiro. “Ludmilla fez um show de uma hora e pouco e ele só resumiu esse show todo a uma música de palavrão? E a música nova, eu não ouvi ele falar. Aí você vê que é puro recalque, não vem falar que é porque eu sou mãe que eu ‘tô defendendo’ não”, Silvana comenta.

Nas redes sociais, internautas criticaram as falas e a postura do cantor e apontaram a atitude de Rodriguinho durante o show:

Silvana Oliveira ainda comentou sobre o episódio de violência doméstica envolvendo Rodriguinho com a, até então, mulher, Nanah Damasceno, em 2021. “Aí a música ‘bater com negócio na cara’ ele não gosta. Ah!, mas bater em mulher, ele gosta. Isso aí é com ele mesmo. Bater com o negócio na cara, não, mas bater de porrada, dar porrada, isso ele entende, o agressor. Entendi, vovô. Porrada pode”, enfatizou.

Continua após a publicidade

Rodriguinho vem sendo criticado pelos comentários pejorativos sobre o corpo de Yasmin Brunet e também por criticar a compulsão alimentar da sister.

O cantor também comentou sobre a aparência de Ludmilla, ao que Silvana respondeu: “Teve uma pessoa do ‘Big Brother’ que comentou que a Ludmilla tá muito bonita e ele falou: ‘mas também, com o dinheiro que ela tem’. Oxe, mas ele também já teve dinheiro. E não ficou bonito por quê, Rodriguinho? Me diz aí, irmão, o que aconteceu. Se perdeu? Gastou o dinheiro todo e não cuidou da cara?”

A mãe de Ludmilla ainda disparou “Será que Rodriguinho não tá com saudade dos netos, não? Manda pra casa! Vovô surtou!”, finalizou.