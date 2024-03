Resumo BBB 24: Davi é alvo de críticas em madrugada após expulsão de Wanessa; veja destaques

Os participantes do Big Brother Brasil 24 vivem um clima tenso após a expulsão da cantora Wanessa Camargo neste sábado, 2. A artista foi desclassificada do programa depois de Davi acusá-la de agressão. O programa exibiu a reação da cantora ao ser expulsa. Assista aqui.

Na madrugada seguinte aos acontecimentos, Davi foi alvo de críticas entre os brothers. Fernanda revelou ter “sentimentos conflitantes” em relação ao motorista de aplicativo e declarou que o brother “tem maldade”.

Veja o resumo da madrugada do 'BBB 24' após a expulsão de Wanessa Camargo. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Antes de atender ao Big Fone pela quarta vez na semana, Davi ainda levou uma “bronca” da produção do programa. A noite ainda teve estratégias para a próxima formação do paredão, que ocorre neste domingo, 3.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Davi é alvo de críticas

PUBLICIDADE Em conversa com Pitel e, mais tarde, com Michel, Fernanda analisou a postura de Davi no programa e revelou ter “sentimentos muito estranhos e conflitantes” em relação ao brother. “Sinto uma inocência, um menino que talvez não tenha tido tantas oportunidades em algumas coisas, sinto uma raiva nele, [...] sinto que às vezes ele tem a necessidade de chegar primeiro”, detalhou. Logo em seguida, a sister declarou que “se ele fizesse um pouquinho menos, ele seria grandioso”, mas pontuou que não consegue achar o colega “grandioso”. Ela ainda analisou que a “sede de ganhar” do brother é entendida, muitas vezes, de forma negativa, mas negou que queira defender o motorista de aplicativo.

“Ele tem maldade sim. [...] Acho que ele veio com uma ideia muito errada”, disse. Pitel também analisou a possibilidade de um passado difícil para Davi, mas opinou: “Sem isentar ele das coisas que faz, porque, querendo ou sem querer, ele é responsável pelos atos que tem”.

Davi leva ‘bronca’ da produção

Davi resolveu fazer “plantão” ao lado do Big Fone antes de atender à ligação pela quarta vez nesta semana. O brother resolveu ficar com a mão sob o telefone, mas recebeu um aviso sonoro da produção, já que a postura não é permitida.

No domingo, o telefone tocará pela sexta e última vez. Quem atender será emparedado. Veja a lista dos horários e dos brothers que atenderam às cinco ligações aqui.

Estratégias para o paredão

Fernanda, Pitel e Michel resolveram traçar estratégias para a formação do paredão no domingo. Após tecer duras críticas também a Beatriz e Alane, Fernanda disse aos aliados para que eles foquem em formar um paredão apenas com integrantes do quarto fada.

Caso Davi seja emparedado – ele está na mira do líder, Lucas Henrique –, os brothers decidiram votar em Alane ou em MC Bin Laden. Nesta semana, Pitel, além de vencer a Prova do Anjo e receber a imunidade, comprou o Poder Curinga e poderá votar duas vezes durante a formação.