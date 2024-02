Em uma conversa no quarto Gnomo, Rodriguinho, participante do Big Brother Brasil 24, desabafou com MC Bin Laden sobre sua frustração por não ser reconhecido por seu trabalho dentro da casa mais vigiada do País.

Rodriguinho acha que não recebe o tratamento de artista que merece Foto: PAULO BELOTE

O cantor, em um tom visivelmente desapontado, expressou sua percepção de que tanto ele quanto outros artistas que participaram do reality fazem atividades similares aos artistas convidados. Ele questionou a distinção entre as performances realizadas por esses convidados e as suas próprias, enfatizando a ausência de diferenças significativas.