Tati Machado sobre participação no ‘Masked Singer’: ‘Eu fui durando’

Tati Machado foi a Dona Formiga na atração. (Foto João Miguel Jr.)

A apresentadora Tati Machado esteve no Mais Você nesta segunda, 4, para comentar sua participação no The Masked Singer Brasil dando vida à “Dona Formiga”. A apresentadora foi eliminada da disputa no último domingo, 3, em uma edição dedicada às trilhas de cinema.

A apresentadora falou sobre o desafio de viver a personagem Formiga, em uma fantasia muito maior que ela. “Eu sou muito pequenininha. Às vezes, as pessoas me encontram na rua e falam, ‘nossa não sabia que você era tão pequena assim’”, conta. Dentro da fantasia, ela enxergava na altura da boca da personagem, e precisava se mexer com mais intensidade para que seus movimentos fossem percebidos na performance.

Tati surpreendeu os colegas de Mais Você com sua participação na disputa. “A gente não tinha a menor ideia que a Tati estava no programa”, disse Fabrício Battaglini, que susbstitui Ana Maria Braga durante o período de férias da apresentadora. A Formiga se surpreendeu pelo avanço que teve na atração. “Eu fui durando”, comentou.

Apesar da eliminação, sua apresentação da música Saber Quem Sou agradou. “Eu amei cantar Moana”, disse.

