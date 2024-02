Web critica Bate-papo BBB com Rodriguinho: ‘Realidade paralela’; veja trechos

Após a eliminação de Rodriguinho do BBB24, o Bate-Papo BBB conduzido com o ex-participante gerou controvérsia nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas apontaram que a entrevista pareceu “passar pano” para o eliminado, com uma abordagem percebida como mais suave em comparação ao tratamento dado a outros participantes eliminados anteriormente.

Durante o programa, foram exibidos VTs que destacaram aspectos positivos da participação de Rodriguinho, enfatizando momentos em que sua imagem de “bonzinho” era reforçada. Para quem acompanhou, essa seleção de momentos não contemplou a complexidade da trajetória do cantor no reality show, omitindo situações controversas que poderiam ter sido abordadas com maior profundidade.

Além disso, houve comentários sobre os apresentadores não exerceram o mesmo nível de questionamento observado em edições anteriores do Bate-Papo BBB, optando por perguntas menos incisivas e que não provocaram Rodriguinho a refletir criticamente sobre suas atitudes no jogo. Essa postura dos entrevistadores contribuiu para a percepção de que houve uma tentativa de suavizar a imagem do participante frente ao público.

A seleção das reações do público exibidas durante o programa também foi motivo de crítica. Para alguns usuários do X, houve uma preferência por mostrar opiniões de pessoas que apoiaram Rodriguinho ao longo de sua jornada no BBB24, negligenciando a diversidade de visões que circularam nas redes sociais, inclusive críticas ao comportamento do eliminado.

Rodriguinho durante o Bate-Papo BBB, após a sua eliminação Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Como foi o Bate-Papo BBB com Rodriguinho

PUBLICIDADE Durante a entrevista após a sua eliminação com 78,23% dos votos, Rodriguinho discutiu vários tópicos sobre sua estadia no reality. Ele nomeou Davi como o “vilão” da temporada e Isabelle como a “planta”, expressando: “É muito difícil entender esse lance da planta”. Além disso, revelou sua torcida para que Pitel vença o programa.

Rodriguinho abordou comentários controversos sobre a alimentação de Yasmin, afirmando: “Ali eu não estou falando do corpo, estava falando dela comer mesmo, porque ela comia muito, e ela estava falando muito sobre isso”. Ele descreveu esses comentários como parte de uma brincadeira entre eles e destacou um bom relacionamento com a modelo.

Ainda na entrevista, o músico foi confrontado com um vídeo em que ele aparecia comentando a aparência da sister. Para o músico, no entanto, a intenção não era criticar. “Esse meu comentário não foi para desvalorizar ela, jamais”. Ele falou que não se lembrava dessa conversa especificamente, mas, se lembrasse, “eu falaria numa boa com a Yasmin. E ela entenderia numa boa”.

Sobre a descoberta dos números de seguidores de seus colegas de confinamento, Rodriguinho mostrou surpresa, especialmente ao saber do aumento de seguidores de Davi, que atingiu 5,6 milhões. “Ele falou que tinha 50″, comentou, referindo-se à quantidade de seguidores de Davi antes do programa.

Relatando a origem de sua rivalidade com Davi, Rodriguinho lembrou: “É muito louco, né? Realmente, quando a gente entra no BBB, naquele primeiro dia você conhece todo mundo e você não tem motivo para votar em ninguém”. Ele detalhou como um voto de Davi na primeira semana desencadeou uma série de eventos que intensificaram sua disputa no jogo.

Confrontado com a ideia do cancelamento, Rodriguinho afirmou: “Todo mundo pergunta: ‘Mas você não tem medo de ser cancelado?’. Eu não tenho esse medo porque eu me conheço, eu sei o meu caráter e eu sei que eu erro”. Ele concluiu suas reflexões pedindo desculpas por qualquer erro cometido: “Se eu errei, desculpa. Nunca foi minha intenção magoar ninguém lá dentro. Nunca foi minha intenção ofender ninguém lá dentro”.