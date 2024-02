Web cita ‘maldições’ para saída de Deniziane do BBB; veja quais

Deniziane foi eliminada do BBB Foto: Reprodução X / @gshow

Após a saída de Deniziane do Big Brother Brasil 24, na noite desta terça-feira, 20, começaram a circular nas redes sociais algumas “maldições” que poderiam estar ligadas à saída da mineira. Entre elas, a “maldição do primeiro líder” e a “maldição do rosa”.

A maldição do primeiro líder – como o nome já indica – aponta para o fato de que, até o momento, nenhum brother que levou a primeira liderança de sua temporada venceu o BBB. É o caso de Deniziane, que venceu a primeira liderança desta edição. Já a nomeada "maldição do rosa" abateu os brothers e sisters que optaram por usar a cor na noite em que foram eliminados. Entre eles, Flay (que também usava mechas cor de rosa no cabelo), Boca Rosa (que já carrega a "sina" no nome artístico) e Gil do Vigor (que tinha a camisa social rosa como marca registrada). Além deles, Carla Diaz e Brunna Gonçalves integram o grupo.

Deniziane foi a mais votada para sair do reality show, com 52,02% dos votos, na disputa com Fernanda (47,16%) e Matteus (0,82%).

A sister se emocionou no Mais Você desta quarta, 21, ao ver a reação de Matteus após sua eliminação: “É algo que mexe muito comigo”. “Não ligo que as pessoas me julguem pelo meu jogo, mas não quero que julguem a minha relação com ele, que foi genuína e verdadeira”, finalizou. Ela explicou que tentou proteger o brother ao terminar o relacionamento depois da eliminação. “Queria ter tido mais tempo para ficar com ele e consolá-lo”.