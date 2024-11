NBA: Bob Love, ídolo do Chicago Bulls, morre aos 81 anos vítima de câncer

Foram 585 jogos com a camisa 10 do Chicago Bulls, com 12.511 pontos anotados. Além de anotar 21,3 pontos por jogo, o ex-ala ainda tinha média de 6,8 rebotes por partida, sendo considerado um dos grandes defensores da NBA. Não por acaso, acabou indicado ao All Star por três anos seguidos (1971, 72 e 73).

“Bob era uma verdadeira lenda e um membro querido da nossa família. Durante suas nove temporadas notáveis com os Bulls, foi três vezes NBA All Star. Um defensor tenaz e uma pedra angular do nosso time. Com sua camisa número 10 pendurada nas vigas do United Center, suas conquistas em quadra estão para sempre gravadas na história”, prestou homenagem Jerry Reinsdorf, presidente do Chicago Bulls.

“Mas, o impacto de Bob transcendeu o basquete. Ele se tornou uma figura inspiradora e um embaixador apaixonado da comunidade para os Bulls, dedicando-se a causas beneficentes e elevando inúmeras vidas com seus discursos motivacionais. Somos profundamente gratos por suas contribuições duradouras e legado dentro e fora da quadra em Chicago. Nossas mais profundas condolências vão para sua mulher, Emily, sua família e seus muitos amigos”, completou.