NBA: Gregg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, sofre AVC

O treinador de 75 anos, 29 deles dedicados à função na NBA, com cinco anéis conquistados pelos Spurs (assumiu em 1996), passou mal na vitória sobre o Minnesota Timberwolves, por 113 a 103, no Frost Bank Center, ginásio do clube. Ele acabou encaminhado ao hospital de imediato, passou por baterias de exames e já iniciou a reabilitação.

“Neste ponto, um cronograma para seu retorno à quadra não foi determinado. Durante este período (de reabilitação), a organização agradece à comunidade e pede que proporcionem privacidade e espaço à família Popovich”, pediu os Spurs.