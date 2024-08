Olimpíadas 2024: o que o Brasil precisa fazer para avançar no basquete masculino

Após duas derrotas nas duas primeiras rodadas, a seleção brasileira de basquete masculino se encontrar em uma situação difícil nas Olimpíadas de Paris 2024. Se quiser avançar para as quartas de final da modalidade, o Brasil tem de ganhar do Japão nesta sexta-feira, dia 2 de agosto, às 6h (horário de Brasília), por uma boa vantagem.

A equipe nacional soma apenas dois pontos e não tem mais chance de passar como um dos dois primeiros colocados do Grupo B. Isso porque França e Alemanha, que têm dois pontos cada e também estão no Grupo B, se enfrentam na próxima rodada e somarão, no mínimo, um ponto.

O brasileiro Bruno Caboclo enterra durante o jogo contra a Alemanha nas Olimpíadas de Paris 2024. Foto: Michael Conroy/AP

O regulamento do basquete estabelece que cada time ganha um ponto mesmo que perca sua partida. Ou seja, os dois times europeus chegarão a cinco ou seis pontos cada um. Por isso, o Brasil precisa olhar para a classificação dos terceiros colocados. Ao todo, são três grupos de quatro seleções cada. Além dos dois primeiros de cada grupo, passam também os dois melhores terceiros colocados entre todos os grupos. A seleção brasileira precisará vencer o Japão para chegar a quatro pontos e, além disso, diminuir o saldo negativo de pontos que têm atualmente.

Após dois jogos, o Brasil tem -25 de saldo, restando a última rodada. A tendência é que a seleção empate em número de pontos com outros países após o último jogo, por isso é importante vencer os japoneses com boa diferença de pontos para facilitar a briga contra outros terceiros colocados. Estados Unidos, Alemanha, Canadá e França já estão garantidas nas quartas de final. As demais seleções brigam pelas vagas restantes.

No Grupo A, Austrália, Espanha e Grécia ainda podem se classificar em terceiro lugar. A seleção australiana tem saldo +2, a espanhola -5 e a grega -14. Na última rodada, a Espanha enfrenta o Canadá e a Austrália joga contra a Grécia.

No Grupo C, Sudão do Sul, Porto Rico e Sérvia ainda podem se classificar em terceiro lugar. O time sul-sudanês tem saldo -6, o porto-riquenho -52 e o sérvio +15. Na última rodada, o Sudão do Sul enfrenta a Sérvia e Porto Rico joga contra os Estados Unidos.