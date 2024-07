Onde assistir às Olimpíadas de Paris? Saiba como será a programação da TV e streaming

Os Jogos Olímpicos de Paris começam oficialmente nesta sexta-feira, 26, com uma cobertura diferente nas emissoras de televisão e streaming. Em 2024, o Grupo Globo e a CazéTV, com o apoio da LiveMode, vão transmitir o evento mais importante do esporte mundial e contarão com centenas de profissionais trabalhando no Brasil e na capital francesa.

PUBLICIDADE A Globo decidiu que não terá narradores e comentaristas in loco para a cobertura dos Jogos Olímpicos. As únicas exceções se abrem no caso da cerimônia de abertura, em que a emissora carioca e seu braço esportivo, o SporTV, estarão à beira do rio Sena para acompanhar o evento com equipe completa. Na TV aberta, Luís Roberto narra com as parcerias de Galvão Bueno, da ex-ginasta Daiane dos Santos e do campeão olímpico do surfe Ítalo Ferreira. Já na TV fechada, estarão Milton Leite, os medalhistas de ouro Fabi (vôlei) e Cesar Cielo (natação) e o jornalista Marcelo Lins, que será “emprestado” pela GloboNews. O apresentador Marcelo Barreto estará no barco que conduzirá a delegação brasileira pelo rio Sena e entrará em flashes durante a cerimônia.

O locutor Luis Roberto fará a transmissão da cerimônia de abertura em Paris e depois retorna ao Rio para a sequência da cobertura. Foto: João Cotta / Estadão

De segunda a sábado, após a novela Renascer, Tadeu Schmidt e a campeã olímpica de vôlei Fernanda Garay comandarão a Central Olímpica diretamente dos estúdios no Rio. Galvão e o humorista Marcelo Adnet terão participação especial nesse segmento. O apresentador do BBB terá como parceiro um gato fantoche, substituindo os cavalinhos que o acompanhavam no Fantástico. Serão cerca de 200 horas de transmissão da Olimpíada na TV aberta.

No SporTV2, o programa Ça Va Paris será diário com duas horas de duração, apresentação de André Rizek e Fabi. O canal fechado, por meio do Globoplay, terá 40 sinais brutos (apenas as imagens, sem narração) de todas as competições. Diferentemente do que fez nos outros anos, em 2024, a Globo não abrirá outros canais SporTV (5, 6, 7...).

Além de Luís Roberto, estão escalados para a narração dos Jogos Olímpicos na Globo: Everaldo Marques, Gustavo Villani, Rogério Corrêa e Natália Lara. No SporTV, serão outros 19 narradores. A Globo conta com mais de 100 comentaristas e terá 16 equipes de reportagem espalhadas pelas sedes olímpicas e um estúdio tecnológico no Rio que vai reproduzir em uma simulação de tempo real a vista de Paris sob a Torre Eiffel.

Já o sinal da CazéTV estará disponível em quatro plataformas: YouTube, Amazon Prime Video, SamsungTV+ e Mercado Play. O canal, que tem como figura central Casimiro Miguel, planeja a transmissão de 500 horas de eventos olímpicos durante Paris-2024.

A CazéTV montou três estúdios no Rio para ancorar as transmissões e também terá um estúdio com vista panorâmica para a Torre Eiffel, onde ficará a jornalista Fernanda Gentil. Ao todo, trabalharão na cobertura do canal 12 narradores, 55 comentaristas e 11 repórteres, sendo que 30 profissionais estarão em Paris. Ainda haverá um equipe, com Pedro Scooby, no Taiti, onde serão realizadas as baterias do surfe.

Casimiro Miguel, Luis Felipe Freitas e Serginho vão compor as transmissões da CazéTV. Foto: Instagram/LiveMode

Na cerimônia de abertura, uma participação especial promete chamar a atenção: Milton Cunha, que faz os comentários do carnaval na Globo, vai compor a equipe da Cazé TV. Ao lado dele, estarão: Casimiro, Luís Felipe Freitas, o campeão olímpico do vôlei Serginho e a comentarista Belle Suarez. Como de praxe, apostando no bom humor das transmissões, o canal terá a participação do humorista Diogo Defante, diretamente da capital parisiense.

Entre os principais narradores do canal estão Luís Felipe Freitas e Rômulo Mendonça, já os comentaristas de destaque são: Serginho (vôlei), Laís Souza (ginástica), Janeth (basquete) e Flávio Canto (judô). Diariamente, a CazéTV contará com dois programas, Fernanda Gentil apresenta o “Tamo em Paris”, já Adenízia e Guilherme Beltrão lideram o “Zona Olímpica”.