Presidente do Quênia manda erguer mansão para o funeral de Kelvin Kiptum

Ele dirigia seu Toyota Premio na Rodovia Eldoret-Ravine, conhecida por sua falta de segurança. Dava uma carona para seu treinador Gervais Hakizamana, 33 anos, e a amiga Sharon Kosgey, que tentou alertar o amigo que ele acabara de sair da estrada... O trio estava vindo de Eldoret a Chepkorio, 37,8 km de distância, onde se juntaria a amigos no Small Town Chepkorio Center para assistirem juntos o jogo de futebol que iria começar às 23h (17h no Brasil). No entanto, nesse mesmo horário Kiptum perdeu o controle do carro, que bateu numa árvore e capotou várias vezes. O recordista e o seu técnico morreram na hora, Sharon escapou com ferimentos leves, e já está se recuperando em casa. Mas o esporte não, continua abalado com essa enorme perda. Hakizamana será enterrado nesta quarta, 21 de fevereiro, em Ruanda, seu país de origem. O corpo do herói do atletismo mundial continua no Mortuário do Hospital Eldoret. O enterro será na sexta-feira, 23 de fevereiro, e o presidente do Quênia, Wiliam Ruto, mandou construir uma mansão em tempo recorde, na fazenda que Kiptum havia comprado para construir sua casa, onde vai ocorrer a cerimônia. Um verdadeiro batalhão de operários está dando conta do recado.

Kiptum completou 24 anos em 9 de dezembro. As três maratonas que correu, venceu e muito bem. Em onze meses ele provocou uma verdadeira revolução no mundo das maratonas, provando que os jovens correm, e muito bem, os 42 km. Na primeira, em Valência em 2022 bateu o recorde do percurso. Na seguinte, a de Londres, repetia a dose, vitória com recorde do percurso - e a segunda marca mais rápida da história. Na terceira se tornou o homem mais rápido do mundo. Ele deixou esposa e uma filha de 3 anos.

No domingo, 18 de fevereiro, a organização da Maratona de Sevilha fez um minuto de silêncio em honra ao campeão, antes da largada. À noite, em Iten - cidade dos campeões do Quênia - cerca de 200 atletas fizeram uma linda homenagem escrevendo o nome do campeão com velas.