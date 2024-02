Qual o impacto da pressão no cérebro dos atletas

No estudo, foi analisado até que ponto a pressão é sentida em todos os níveis esportivos. A principal constatação desse estudo foi que os atletas de base e os de elite experimentam níveis igualmente intensos de pressão em momentos decisivos - mas os atletas de elite foram até 40% mais eficazes no controle da pressão durante esses momentos.

"Embora a pressão pareça e seja sentida de forma diferente em cada um, há um ponto de equilíbrio científico no cérebro que todos podem alcançar - a zona ideal, referida como 'being in the zone'. É aqui que o cérebro se encontra fisicamente relaxado, mas mentalmente focado, resultando em uma performance e um movimento otimizados. Quando trabalhamos com atletas, estudamos suas frequências cerebrais para estabelecer o intervalo e a intensidade com que elas entram nessa zona ideal durante os momentos de pressão, bem como o que contribui para que caiam em zonas 'muito baixas' ou 'muito altas' em termos de desempenho, tudo com a intenção de ensinar rotinas que podem ser implementadas. Com base nisso e apoiando a missão da adidas de ajudar os atletas a realizar seu potencial no dia a dia, criamos orientações práticas que ajudam a melhorar o desempenho quando ele é mais importante", afirma Dr. Niklas Häusler, cofundador da neuro11.

A campanha é composta por diversas histórias de atletas, insights de especialistas e materiais de orientação projetados para auxiliar esportistas de qualquer nível a se libertar das tensões na prática. Além disso, conta com uma pesquisa exclusiva sobre o impacto que a pressão pode ter no desempenho esportivo no futebol, golfe e basquete.