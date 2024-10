Al-Ain x Al-Hilal na Champions League da Ásia: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Al-Ain e Al-Hilal se enfrentam nesta segunda-feira, 21, a partir das 13h (de Brasília), pela Champions League da Ásia. A grande expectativa para o duelo no entanto é o retorno de Neymar, que está relacionado por Jorge Jesus após um ano fora dos gramados e deve fazer sua reestreia pelo clube saudita. A partida acontece no estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos e tem transmissão da ESPN 4 e Disney+.

Neymar não joga desde 17 de outubro de 2023, quando defendia a seleção brasileira em duelo com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, foi substituído ainda no primeiro tempo após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e machucar dois meniscos. Ele viajou com o elenco do Al-Hilal até os Emirados Árabes Unidos e está à disposição do treinador português.

Jorge Jesus chegou a afirmar que Neymar só voltaria aos gramados em 2025. Tanto que o Al-Hilal não o inscreveu para a disputa do Campeonato Saudita até dezembro, pelo limite de estrangeiros no elenco – o clube optou por manter o lateral Renan Lodi, já que ele teria condições de defender a equipe na primeira metade da temporada. Na Champions League da Ásia, no entanto, o camisa 10 pode fazer sua estreia, por não haver essa restrição na competição.

Al-Ain e Al-Hilal se enfrentam pela Champions League da Ásia. Foto: Arte/ Estadão

“A solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei que iria passar o Pelé em gols pela seleção, estava vivendo um momento muito maravilhoso na minha vida. Tudo estava encaminhando para ser um grande ano, e aí acabou acontecendo isso (a lesão)”, disse Neymar, em vídeo divulgados pelo Al-Hilal antes do retorno do atacante.

“Lembro (do lance da lesão). Eu sinto uma dor enorme e ali já sabia que tinha sido grave. O que eu mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que eu fico longe é um dia de sofrimento, isso é o que mais me machuca. Mas todas as vezes que eu me machuco eu volto, mas eu não volto meia-boca”, garantiu o atacante.

Líder do Campeonato Saudita, o Al-Hilal também está à frente no Grupo B da Champions League. Nessa primeira fase, cada chave conta com 12 equipes, das quais oito avançam para o mata-mata. O Al-Ain, rival dos sauditas nesta segunda-feira, estão na 10ª posição, com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras partidas. O time é comandado por Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo e campeão paulista em 2021.

AL-AIN X AL-HILAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE DA ÁSIA

Data : 21 de outubro (segunda-feira);

: 21 de outubro (segunda-feira); Horário : 13h (de Brasília);

: 13h (de Brasília); Local: Estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

ONDE ASSISTIR A AL-AIN X AL-HILAL AO VIVO PELA CHAMPIONS LEAGUE DA ÁSIA

ESPN 4 (TV fechada);

(TV fechada); Disney+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE AL-AIN E AL-HILAL

AL-AIN: Khalid Eisa; Bandar Al-Ahbabi, Fabio Cardoso, Kouame Kouadio e Erik; Park Yong-woo e Abdoul Karim Traoré; Kaku, Matías Palacios e Mateo Sanabria; Soufiane Rahimi. Técnico : Hernán Crespo.

Khalid Eisa; Bandar Al-Ahbabi, Fabio Cardoso, Kouame Kouadio e Erik; Park Yong-woo e Abdoul Karim Traoré; Kaku, Matías Palacios e Mateo Sanabria; Soufiane Rahimi. : Hernán Crespo. AL-HILAL: Mohammed Al-Rubaie; João Cancelo, Koulibaly, Al Bulaihi e Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Al-Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

