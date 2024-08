Copa do Brasil: conheça o caminho do Athletico-PR até uma possível final

Campeão da edição de 2019, o Athletico-PR entra nas quartas de final da Copa do Brasil mirando mais uma decisão. Para chegar lá, o rubro-negro paranaense precisará passar pelo Vasco nas quartas de final. O confronto foi definido nesta terça-feira, 20, após sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Furacão fará o primeiro jogo da disputa no Rio de Janeiro e poderá decidir a disputa na Ligga Arena, em Curitiba. As datas base para os jogos são nas semanas do dia 28 de agosto e 12 de setembro.

Neste sorteio, a CBF também já definiu todo o chaveamento da competição e o Athletico-PR já sabe quem são seus possíveis adversários numa semifinal e em uma eventual decisão.

Christian comemora gol pelo AthleticoPR Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Se passar do Vasco, o Athletico-PR enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético-MG x São Paulo, que estão do mesmo lado da chave. Corinthians x Juventude e Flamengo x Bahia completam as quartas de final do outro lado da chave.

A final da Copa do Brasil está prevista para os dias 3 e 10 de novembro, seguindo o mesmo molde da última edição com as finais de ida e volta sendo disputadas no domingo.

Neste ano, a premiação para o campeão é de R$ 73,5 milhões e o vice leva R$ 31,5 milhões. Os classificados para as quartas de final garantiram R$ 4,5 milhões e os semifinalistas receberão R$ 9,45 milhões.