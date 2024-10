Athletico-PR x Botafogo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na reta final do Campeonato Brasileiro, muitos times ainda tentam escapar da zona de rebaixamento. É o caso do Athletico-PR que, no fim da tabela, está a poucas posições de cair na parte mais perigosa da lista. Na outra ponta da classificação, o Botafogo luta para não repetir o erro do ano passado e perder a chance de ser campeão. As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília).

Com 31 pontos, o Athletico-PR está a somente três — ou seja, a apenas uma vitória — de clubes que figuram na zona de rebaixamento, como Corinthians e o Vitória. Para evitar o revés de participar da segunda divisão do campeonato na próxima temporada e se aproximar da zona de classificação para a Sul-Americana, que começa na décima segunda posição, o clube precisa vencer contra um líder invicto há pelo menos cinco rodadas.

Athletico PR x Botafogo Foto: Arte/Estadão

Vencedor em três das últimas cinco partidas, o Botafogo não pode atuar como na última temporada e, no fim do ano, perder a liderança do campeonato para o atual vice-líder, o Palmeiras. Apenas um ponto à frente do cube alviverde, o Botafogo tem o mesmo número de partidas jogadas que o rival: mas possui, apesar do mesmo número de vitórias, uma derrota a menos.

ATHLETICO-PR X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 05/10/2024

05/10/2024 Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ONDE ASSISTIR ATHLETICO-PR X BOTAFOGO AO VIVO

CazéTV (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

ATHLETICO-PR: Mycael; Rocha, Heleno e Gamarra; Cuello, Gabriel, Erick e Esquivel; Zapelli, Canobbio e Pablo. Técnico: Lucho González

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Jesus. Técnico: Artur Jorge

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETICO-PR E BOTAFOGO